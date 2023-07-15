Бьют ногами и стреляют: по Украине катится новая волна задержаний военкомами, — СМИ (видео)

Согласно сообщениям в медиа, в ряде городов активно "работают" сотрудники ТЦК, которые задерживают и силой садят прохожих в автобусы. В ОК "Юг" заявили, что на обнародованных видео — не военкомы.

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В Украине наблюдается новая волна жестоких методов вручения повесток военкомами, включающая побои, оскорбления и стрельбу. Об этом сообщает "ТСН" 14 июня.

Несколько видео, появившихся в социальных сетях за последние сутки, показывают задержание прохожих лицами в военной форме. Авторы видео утверждают, что таким образом представители военкоматов проводят мобилизацию. Согласно описанию видео, задержания произошли в Тернопольской, Одесской и Днепропетровской областях.

В Тернопольской области избили пассажира автобуса

На одном из видео запечатлено, как мужчины в военной форме, предположительно, представители одного из ТЦК Тернопольской области, вооруженные автоматами, задерживают гражданина возле автобуса на маршруте "Микулинцы-Тернополь". Мужчина сопротивляется, после чего ему наносят удар коленом в живот. К нему также обращаются ругательствами и матом. В кадре также виден мужчина в форме, похожей на полицейскую, который пытается остановить мужчину в военной форме, держа его за руки, но последний бьет гражданина ногой в живот. Один из присутствующих женщин громко возмущается, говоря: "По какому праву вы останавливаете автобус?"

Хотя Тернопольский областной военкомат пока не комментировал это событие, представители областной полиции дали комментарий журналистам.

"Мы видели это видео в социальных сетях", — сказал официальный представитель полиции Тернопольской области Сергей Крета. — Информация об этом внесена в Единый журнал учета преступлений и правонарушений, но до нас никто не обратился".

Жесткие задержания в Одессе и позиция ОК "Юг"

Подобное видео также было опубликовано в одесских Telegram-каналах. На записи видно, как люди в военной форме задерживают гражданского. Тот также сопротивляется, после чего его повалили на землю, он получает удар и его прижимают ногой к земле. В конце концов его толкают к желтому микроавтобусу. Автор видео утверждает, что задержанный получил удар по голове.

Кроме того, в одесских пабликах появилась информация о временных пунктах, где выдают повестки.

В Одесском областном ТЦК журналистам сообщили, что в настоящее время руководство военкомата выясняет обстоятельства этого события, и пока нет подтверждения того, что люди в военной форме — сотрудники именно военкомата.

Позже, после более тщательного выяснения обстоятельств, руководитель пресс-центра Объединенного координационного пресс-центра Южных сил обороны Наталья Гуменюк сообщила:

"На видео — не наше транспортное средство, такого транспортного средства в военкомате нет, на видео — не сотрудники военкомата".

Наталья Гуменюк не исключила, что соответствующие органы будут выяснять, что именно было снято на видео и кто является его участниками.

Раздача повесток в Днепропетровской области

Жители Днепропетровской области опубликовали видео в одном из Telegram-каналов, на котором видно, что несколько людей в военной форме, предположительно, представители военкомата, преследуют мужчину. Автор видео утверждает, что таким образом представители военкомата вручают повестки. Кроме того, она говорит, что услышала фразу "Стреляй в ноги" в адрес бегущего мужчины. Затем в видео раздается выстрел в воздух. Автор видео не указывает, кто совершил выстрел, но на кадрах видно, как мужчина в гражданской одежде поднимает руку с каким-то предметом. После этого один из военных повалил гражданского на землю. "Они его бьют!" — кричит автор видео.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства этого инцидента. Об этом сообщила официальный представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии СМИ.

"Материал зарегистрирован, установлена часть участников событий, сейчас с ними ведут разговор сотрудники полиции. К нам никто не обратился с заявлениями. Материал был зарегистрирован на основании публикаций в СМИ. Полиция сейчас проводит проверку и устанавливает всех участников событий", — сообщила Анна Старчевская.

Напомним, 7 июля сообщалось, что сотрудники Одесского ТЦК отобрали у девушки телефон, когда та снимала их работу на улице.

Напомним также, что 3 июля в Минобороны пообещали резко реагировать на скандалы с сотрудниками ТЦК. Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут наказывать за позорное поведение и нарушение прав граждан, а украинцев попросили сообщать о таких случаях на горячую линию.