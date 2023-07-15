Убегал и прятался в кустах: в ВСУ показали, как уничтожили танк РФ под Бахмутом (видео)

Украинские бойцы нанесли несколько артиллерийских ударов по цели, после чего российский танк вместе с оккупантами загорелся.

Бойцы подразделения "Крылья" 3-й отдельной штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады показали, как уничтожили российский танк Т-80БВ под Бахмутом. Видео опубликовали в Telegram-канале подразделения "Крылья".

На записи, сделанной с высоты птичье полета, видно, как после атаки со стороны украинских позиций оккупанты на танке пытаются "убежать" в тыл. Т-80БВ преодолевает расстояние в два километра, после чего прячется в кустах.

"Но спрятаться от нас не выйдет", — комментируют украинские защитники видеозапись. После чего на съемках видно, как в танк прилетает снаряд. Оккупанты пытаются покинуть машину. На одном из бойцов ВС РФ воспламеняется форма. Военный падает на землю, пытаясь потушить огонь, на помощь ему прибегает товарищ. В это время ВСУ наносят контрольный удар и танк загорается.

"Наездился, поймали тебя. Думал не поймаем?", — комментируют украинские бойцы видеозапись.

Напомним, ранее украинские военные точным попаданием уничтожили российский танк из состава 291-го полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии на Запорожском направлении. Судя по фотографиям, двое российских танкистов сгорели заживо после взрыва. Украинский военный журналист Юрий Бутусов, проанализировав снимки, отметил, что на танке был установлен так называемый "мангал" — защита от ракет комплекса Javelin. Система, в случае поражения, осложняет выход из танка. По этой причине спастись удалось только командиру. А наводчик и механик-водитель сгорели заживо.

Фокус 14 июля писал о том, что военные контрразведчики СБУ ликвидировали три единицы тяжелой бронетехники, среди которой Т-90М и Т-90. Также были уничтожены наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, расчет FPV-дронов, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, 2 склада боеприпасов и 17 единиц автомобильной техники, а также 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА и прочее.

Также Фокус сообщал 14 июля, что у украинских военных на передовой появились шведские танки Stridsvagn 122, напоминающие Leopard 2A5.