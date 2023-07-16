"Вся Европа платит по счетам": президент Болгарии обвинил Украину в разжигании огня

По словам болгарского премьер Николая Денкова, заявление президента не является официальной позицией болгарского правительства.

Румен Радев, президент Болгарии, страны, которая входит в НАТО, раскритиковал Украину за "разжигание" войны с РФ. Радев заявил, что теперь "всей Европе приходится платить по счетам" за защиту Украины. Он призвал Болгарию придерживаться "нейтралитета", передает Sky News.

После комментариев президента Болгарии премьер-министр страны Николай Денков пояснил, что сказанные слова не следует рассматривать как позицию болгарского правительства.

"Сегодня он повторяет некоторые российские заявления, которые не имеют ничего общего с позицией стран ЕС и НАТО", — сказал Денков в интервью журналистам о своем президенте.

По его словам, в национальных интересах Болгарии добиться завершения войны путем вывода российских войск из Украины.

Реакция украинского посольства в Болгарии

В субботу украинское посольство в Болгарии прокомментировало заявления болгарского руководства словами о том, что обвинять Украину — это все равно, что повторять российские нарративы.

"Украинский народ с 2014 года героически защищает свою землю, территориальную целостность и суверенитет государства. Россия, будучи террористическим государством, продолжает вооруженную агрессию против Украины, увеличивая уровень угроз и ядерного шантажа", — говорится в публикации дипломатов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поставил на место болгарского лидера вопросом о том, что бы то делал на месте Украины.

Также сообщалось, что, по данным Минэнерго, Украина начала переговоры о покупке у Болгарии ядерных реакторов из РФ. Обсуждаются поставки двух реакторах, которые помогут заместить генерацию электроэнергии на ЗАЭС.