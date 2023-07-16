"Всех не накажешь": Украина думает над головоломкой, как быть с коллаборантами в Крыму, - Newsweek

По словам Тамилы Ташевой, по возвращению Крыма Украина, скорее всего, внесет в так званый черный список примерно 100 тысяч человек, подозреваемых в коллаборационизме. При этом тех, кто стал жертвой оккупации РФ, наказывать не будут

По словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, на оккупированном полуострове после его освобождения Украина будет проявлять гибкий подход в отношениях с потенциальными пособниками россиян. Это входит в планы Киева по потенциальной реинтеграции около 2 миллионов человек, которые живут в оккупированном Крыму, пишет Newsweek.

Тамила Ташева в интервью американскому изданию сообщила что Украина скорее всего внесет в так называемый черный список примерно 100 тысяч человек, которые сотрудничали с оккупационной властью в Крыму. В то же время Киев не намерен наказывать тех, кто считается жертвами оккупации Крыма.

Считается, что сотни тысяч россиян переехали в Крым с тех пор, как полуостров был захвачен российскими войсками в 2014 году. По словам Ташевой, оценки разнятся и составляют от 500 дор 800 тысяч прибывших сюда россиян. Все те россияне, которые въехали в Крым нелегально, по ее словам, будут "принудительно изгнаны" с полуострова.

"Масштабы данной кампании будут зависеть о того, как пройдет освобождение Крыма и каким образом россияне уедут оттуда. Я предполагаю, что они уедут из Крыма до того, как ВСУ войдут туда. Поэтому, что касается привлечения к ответственности всех коллаборационистов, то они скорее всего сбегут",- говорит Ташева.

По словам Ташевой, в Киеве планируют провести систематическую оценку количества всех оставшихся жителей Крыма. Граждане Украины будут рассматриваться именно как граждане Украины, даже если они получили российский паспорт добровольно ил принудительно после 2014 года.

"К не гражданам Украины будет применено "принудительное изгнание", а не депортация. То есть к тем людям, которые приехали в Крым после его аннексии. Массовых депортаций не будет, но будем решать этот вопрос в каждом конкретном случае", — говорит Ташева.

По словам постоянного представителя президента Украины в Крыму, украинским гражданам рекомендуют по возможности покинуть Крым и не сотрудничать с оккупантами.

"Но если люди остаются и участвуют в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных россиянами, то их привлекут к ответственности. Это будет нелегкий процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих разбирательств, включая люстрацию бывших украинских чиновников, которые являются коллаборантами", — сказала Ташева.

По словам Ташевой, многих людей привлекут к ответственности, но это будут не миллионы человек, а скорее всего где-то 10 тысяч.

Напоминаем, что по мнению Джозефа Байдена, возврата Крыма недостаточно для окончания войны с Россией. Президент США считает, что кроме статуса Крыма есть много других важных вопросов. А главком ВСУ Валерий Залужный обещал вернуть полуостров, даже если Запад будет против.

Напоминаем, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против. По словам Залужного, победа — это больше, чем возвращение всех оккупированных территорий. Он хочет сделать настолько сильную армию, чтобы никто больше не нападал на Украину.