"Впереди – семнадцать вещей": возврата Крыма недостаточно для конца войны с Россией, – Байден

Президент США считает, что кроме статуса Крыма есть много других важных вопросов. А главком ВСУ Валерий Залужный обещал вернуть полуостров, даже если Запад будет против.

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Возврат украинского Крыма важен для окончания полномасштабной войны с Россией, но есть и другие важные вопросы. Об этом заявил президент США Джо Байден после завершения саммита НАТО в Вильнюсе, сообщила радиостанция "Голос Америки".

"Еще семнадцать вещей тоже нужно полностью решить. Крым важен, но много других вопросов, с чем нужно справиться", — отметил американский лидер.

Байдена спросили, какой информацией поделился с ним президент Украины Владимир Зеленский по контрнаступлению.

Президент США ответил, что не сможет рассказывать об этом в деталях. Американские представители долго говорили о контрнаступлении с украинскими военными представителями.

"Они оптимистично настроены, но знают, что это сложная задача. Во всяком случае, не думаю, что мне было бы уместно об этом говорить", — заключил он.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 14 июля заявил, что вернет Крым, даже если западные партнеры не согласятся на это. Украинская армия будет бить по оккупантах на их территории украинским оружием, заявил он.

Представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева недавно сказала, что в случае легализации медицинского каннабиса в Украине его могут начать выращивать и на освобожденном полуострове.