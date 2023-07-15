"Попереду — сімнадцять речей": повернення Криму недостатньо для кінця війни з Росією, — Байден

Президент США вважає, що крім статусу Криму є багато інших важливих питань. А головком ЗСУ Валерій Залужний обіцяв повернути півострів, навіть якщо Захід буде проти.

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Повернення українського Криму важливе для закінчення повномасштабної війни з Росією, але є й інші важливі питання. Про це заявив президент США Джо Байден після завершення саміту НАТО у Вільнюсі, повідомила радіостанція "Голос Америки".

"Ще сімнадцять речей теж потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але багато інших питань, із чим потрібно впоратися", — зазначив американський лідер.

Байдена запитали, якою інформацією поділився з ним президент України Володимир Зеленський щодо контрнаступу.

Президент США відповів, що не зможе розповідати про це в деталях. Американські представники довго говорили про контрнаступ з українськими військовими представниками.

"Вони оптимістично налаштовані, але знають, що це складне завдання. У всякому разі, не думаю, що мені було б доречно про це говорити", — підсумував він.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 14 липня заявив, що поверне Крим, навіть якщо західні партнери не погодяться на це. Українська армія битиме по окупантах на їхній території українською зброєю, заявив він.

Представник президента України в АР Крим Таміла Ташева нещодавно сказала, що в разі легалізації медичного канабісу в Україні його можуть почати вирощувати й на звільненому півострові.