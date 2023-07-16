Из-за атаки дронов: в Брянске во второй раз горит военный госпиталь (видео)

По данным росСМИ, госпиталь вспыхнул из-за якобы атаки дронами. Над городом поднялся столб дыма.

В воскресенье, 16 июля, в Брянске произошел пожар в военном госпитале для ветеранов. Примечательно, что здание горит не впервые. Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Сначала сообщалось, что госпиталь вспыхнул из-за якобы атаки дронами. Позже пропагандисты уточнили, что в госпитале якобы загорелся строительный мусор, а огонь потушили до приезда пожарных.

Информация относительно пострадавших и причины пожара уточняются. На кадрах с места происшествия видно, что площадь возгорания достаточно большая. Поднялся огромный столб дыма.

Сейчас экстренные службы пытаются ликвидировать пожар.

Украинская сторона никак не отреагировала на инцидент.

Отмечается, что пожар в строящемся военном госпитале в Брянске уже происходил месяц назад. Сначала склонялись к версии о диверсии, но потом заявили, что возгорание произошло, когда строители заливали битум.

Напомним, что 13 июля в РФ из-за атаки беспилотника прогремел взрыв на заводе "Консервсушпром" в Брянской области, где изготавливают сухпайки для российской армии.

А 4 июля Уукраинские военные с помощью беспилотных летальных аппаратов 4 июля атаковали линию электропередач, подстанцию и пограничный пункт в Брянской области.