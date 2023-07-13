В Брянской области РФ беспилотник атаковал завод, где изготавливают сухпайки для ВС РФ, — росСМИ

Беспилотник сбросил взрывчатку на крышу предприятия — поврежден один из цехов.

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В РФ из-за атаки беспилотника прогремел взрыв на заводе "Консервсушпром" в Брянской области, где изготавливают сухпайки для российской армии. Об этом пишет российское издание Shot.

По сообщению СМИ, атака произошла вечером, 12 июля. Беспилотник сбросил взрывчатку на здание ОАО "Консервсушпрод" в городе Стародуб, который расположен в 35 км от украинской границы. В атаке традиционно обвинили Вооруженные силы Украины.

Отмечается, что повреждения получила крыша одного из цехов. Жертв и пострадавших в результате диверсии нет.

Этот завод ранее уже атаковали в мае. Тогда также обошлось без пострадавших, лишь немного повредили крышу.

"Консервсушпрод" занимается производством сухпайков для Гособоронзаказа, консервов и молочной продукции.

Атака на Белгородскую область

Также издание сообщило, что кроме атаки на завод, ВСУ якобы в течение часа обстреляли сразу три района в Белгородской области — туда "прилетело" 16 боеприпасов.

12 июля около 7 вечера шесть мин калибра 120 мм прилетело на хутор Панков Шебекинского района. Стреляли якобы из села Рыбалкино Харьковской области.

Чуть позже начались обстрелы сел Староселье Краснояружского района и Дубровка Валуйского района. По первому прилетело три мины калибра 120 мм, по второму семь боеприпасов калибра 152 мм.

Везде обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, что ВС РФ третий день подряд обстреляли Киев беспилотниками иранского производства. В целом силами и средствами ПВО над столицей удалось обнаружить и уничтожить примерно 10 вражеских воздушных целей.

Ранее сообщалось, что россияне сообщили о захвате украинского дрона Jupiter Hunter-1. Как заявляет производитель, беспилотник за $50 тысяч должен противостоять средствам РЭБ.