Массированная атака Shahed на Киев: силы ПВО уничтожили около 10 БПЛА, – КГВА (фото)

Российские оккупанты третий день подряд обстреливают Киев беспилотниками иранского производства. Дроны направлялись на столицу по разным направлениям.

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В ночь на 13 июля противовоздушной обороной было уничтожено около десяти БПЛА иранского производства Shahed, выпущенных Вооруженными силами Российской Федерации по Киеву. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"505 день полномасштабного вторжения России в Украину. Третий день подряд Киев атакуют боражирующие боеприпасы "Shahed". Этой ночью была массирована атака иранских дронов", — сообщили в администрации.

Как отмечают в КГВА, дроны направлялись на столицу по разным направлениям. Всего силами и средствами ПВО над столицей удалось обнаружить и уничтожить примерно 10 вражеских воздушных целей.

Обстрел Киева 13 июля: что известно

В четверг, 13 июля, российские оккупанты атаковали Киев дронами. По данным КГВА, падения обломков было зафиксировано в Дарницком, Соломенском, Подольском и Шевченковском районах украинской столицы.

Обломки в Соломенском районе Киева

В администрации также сообщили, что в Дарницком районе были травмированы девушка 18 лет и мужчина 25 лет. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, во время тушения возгорания в многоэтажке Подольского района спасатели нашли тело погибшего.

Ранее, 12 июля, российские оккупанты вторую ночь подряд атаковали украинскую столицу при помощи иранских дронов-камикадзе. В КГВА сообщили, что все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.

Также сообщалось, что 12 июля в одном из парков Запорожья прозвучал взрыв. На землю начали падать обломки неизвестного объекта. В результате инцидента пострадали 6 человек, среди которых ребенок.