На Крымском мосту прозвучали взрывы: сообщают о погибших и пострадавших (фото, видео)

По сообщениям росСМИ, по мосту якобы ударили ВСУ. В результате взрыва погибли, по меньше мере, два человека, еще один пострадал. Движение по мосту остановлено.

На Крымском мосту прозвучали взрывы. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает российское медиа Shot.

Так, согласно сообщениям российских СМИ, есть погибшие и пострадавшие. К месту происшествия пытаются подъехать экстренные службы, однако на мосту возникли километровые пробки, что осложняет движение.

Местные власти сформировали оперативный штаб в связи с ЧП. РосСМИ утверждают, что по мосту нанесли удар Силы обороны Украины. В украинском командовании пока не комментировали инцидент.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации", — написал Аксенов.

Движение на мосту остановлено. Также не работает переправа через Керченский пролив.

РосСМИ также сообщают, что один из пролетов моста обрушился и, по предварительным данным, погибли два человека, еще один получил ранения.

Информация о количестве пострадавших и наличии повреждений уточняется.

Напомним, 14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вернет полуостров Крым, даже если западные партнеры будут против.