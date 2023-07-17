Украина на саммите в Вашингтоне может получить свое приглашение в НАТО, — Волкер (видео)

По словам экс-спрецпредставителя США, сейчас у мира нет полного понимания того, что украинцы сражаются не только за себя, но и за всю Европу. Как только осознание придет — Киев быстро станет членом Альянса.

Союзники готовятся к сценарию, при котором Украину пригласят в НАТО на следующем саммите Альянса, который состоится в 2024 году в Вашингтоне. Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в эфире телеканала "Еспресо" 16 июля.

По его словам, сейчас у партнеров нет четкого понимания того, в какой ситуации находятся украинцы, но к следующему году Киев получит единогласную поддержку со стороны всех стран-участниц НАТО.

"Конечно можно понять президента Украины и украинцев. В частности, их реакцию на результаты саммита НАТО в Вильнюсе. Ведь сейчас Украина защищает свободу и саму Европу. И кажется, что на Западе это не до конца понимают. Поэтому, к сожалению, это внушает определенное разочарование", — говорится в сообщении.

Отдельно Курт Волкер добавил, что 30 из 32 членов Альянса поддерживают Украину на ее пути и выступают за то, чтобы она стала полноценным членом оборонительного союза. Лишь США и Германия частично воздерживаются, но за год все может значительно поменяться.

"Они являются очень важной частью НАТО. Надеюсь, что в будущем их позиция изменится. До следующего саммита НАТО в Вашингтоне в Альянсе будет единогласная поддержка членства Украины", — добавил он.

Напомним, 16 июля отмечалось, что Алексей Арестович назвал предложение обменять оккупированные земли на НАТО неплохой сделкой. По его словам, это было бы похоже на разделение Германии в свое время и Киев продолжит возвращение территорий, но уже дипломатическим путем.