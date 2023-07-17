ВСУ освободили 210 кв.км на фронте: в Минобороны поделились деталями контрнаступления

По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские оккупанты продолжают поиск слабых мест в украинской обороне, но в результате сами вынуждены отступать с занятых позиций.

Украинские военные продолжают контрнаступление на всех участках фронта и добиваются новых успехов. Замминистра обороны Анна Маляр поделилась подробностями в своем Telegram-канале 17 июля.

Ситуация на фронте — Восток

По ее словам, основные усилия противника сейчас сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. На последнем с конца прошлой недели российские оккупанты пытаются активно наступать.

"В настоящее время противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка и Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", — говорится в сообщении.

У врага всего две задачи: попытаться вернуть утраченные позиции и вынудить украинскую сторону перебросить на это направление дополнительные резервы.

На Лиманском направлении российские оккупанты также провели попытку штурмовых действий, пытаясь вытеснить ВСУ с занятых позиций, но безуспешно.

На Бахмутском направлении также продолжаются наступательные действия. На южном фланге в течении всей недели украинские защитники активно продвигались ежедневно.

За прошедшие 7 дней ВСУ улучшили оперативное положение и выравняли линию фронта на Бахмутском направлении.

"Освобождена территория 7 кв.км. Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте — Юг

Силы обороны здесь также продолжаются наступательные операции. В частности, речь идет про Мелитопольское и Бердянское направления, где удалось достичь некоторых успехов.

За всю неделю на определенных участках были зафиксированы продвижения вглубь тыла противника от линии украинской обороны. Освобождено 10,9 кВ.км.

Отдельного внимания стоит Таврическое направление, где за период с 10 по 17 июля украинские защитники уничтожили 134 единицы вражеской техники, 36 складов боеприпасов и 2 склада с горюче-смазочными материалами.

В целом потери выглядят следующим образом:

6 танков;

24 ББМ;

12 БПЛА;

2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";

5 гаубиц 2А65 "Мста-Б";

гаубица 2С19 "Мста-С";

4 пушки "Гиацинт-Б";

5 БМ-21 "Град";

3 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М";

4 гаубицы Д-30;

2 ЗРК "Бук";

2 ЗРК "Стрела — 10";

4 станции РЭБ;

переносная РЛС "Кредо-М";

2 автоматизированные станции постановки помех Р330 "Житель" и автомобильная техника.

Ко всему этому, ВСУ взяли в плен не менее 50 российских оккупантов.

"За прошлую неделю в результате наступательных действий в целом (восток и юг) освобождено почти 18 кВ.км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кВ.км", — подытожила Анна Маляр.

Напомним, 16 июля сообщалось, что ВСУ заняли часть села Старомайорское в Донецкой области. Это крайне не понравилось российским оккупантам и они предприняли попытку новой атаки для возвращения прежних позиций, но безуспешно.