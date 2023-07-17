Спрятаться не получилось: тероборновцы уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М" (видео)

Российская система способна обнаружить человека на расстоянии до 10 км. С помощью тепловизора "Муром-М" фиксирует технику даже в темное время суток.

Расчет ударных беспилотников 103-й отдельной бригады территориальной обороны успешно ликвидировал комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М" войск РФ. Подробности сообщили в Facebook подразделения.

Российские захватчики пытались хорошо замаскировать позицию, но им этого сделать не удалось. Воины бригады зафиксировали работу системы и эффектно справились с задачей.

Потеря комплекса повлияла на способности россиян. Поражение комплекса "Муром-М" значительно снизило возможности российских войск визуально контролировать действия наших подразделений.

"Шаг за шагом приближаем нашу Победу! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Комплекс "Муром-М": функционал и предназначение

Комплекс автоматизированного видеонаблюдения "Муром-М" предназначен для реализации визуального наблюдения на большом расстоянии, оснащен тепловизором и камерой с опцией зума. Система способна работать с высоких объектов, таких как элеваторы, мачты или башни. "Муром-М" может обнаружить человека на расстоянии до 10 км с помощью обычной камеры и до 4 км с помощью тепловизора, способен зафиксировать российскую технику в темное время суток на расстоянии до 8 км и осуществлять корректировку огня.

Напомним, 13 июля украинский дронуничтожил комплекс "Муром-М" на Херсонщине. Российские военные развернули систему и круглосуточно следили за передвижениями Сил обороны, но впоследствии остались без этой системы.

Также 13 июля стало известно, военные из подразделения "Крылья" ГУР уничтожили "Муром-М". С помощью дронов-камикадзе ликвидировали несколько систем наблюдения российских оккупантов. К беспилотным летальным аппаратам украинские защитники прикрепили значительное количество взрывчатки.