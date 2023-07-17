Военная техника и автотранспорт: в сети появились снимки базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси (фото)

Десятки единиц техники были замечены на военной базе в Осиповичах после того, как большая колонна техники "вагнеровцев" прошла по территории Беларуси 15 июля.

В открытом доступе появились спутниковые снимки военного лагеря в Беларуси, где дислоцируются подразделения ЧВК "Вагнер". Как сообщили журналисты New York Times, снимки свидетельствуют о том, что на базу возле Осиповичей 16 июля прибыли большое количество военной техники, автотранспорта и бойцов группировки "Вагнер".

"В субботу и воскресенье на бывшую военную базу в Осиповичах, расположенную в 55 милях к юго-востоку от Минска, прибыло более десятка автомобилей, включая большие гражданские грузовики, фургоны и легковые автомобили", — говорится в сообщении.

Спутниковые снимки не являются окончательным доказательством присутствия в лагере наемников, отметили обозреватели, но подкрепляют заявления союзников Украины о том, что часть "вагнеровцев" достигла Беларуси. Кроме того фотографии говорят о явной активности на военной базе, поскольку ранее этих объектов не было в Осиповичах.

На военной базе 4 июля не было видно крупных автомобилей. Источник: Maxar

Транспортные средства в военном лагере для ЧВК "Вагнер" в Беларуси, 16 июля 2023 года. Источник: Maxar

Также сообщается, что техника начала постепенно поступать с прошлого четверга. А в воскресенье прибыла большая группа.

Полевой лагерь для "вагнеровцев" в Беларуси после 16 июля. Источник: Maxar

По данным расследователей из сообщества "Беларускі Гаюн" 15 июля в Беларуси была замечена крупная колонна легковых и грузовых автомобилей с номерами "ЛНР" и "ДНР". Техника последовала через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи.

В колонне замечено минимум 60 автомобилей, пишут наблюдатели. Среди них — пикапы, крупные фуры, "буханки" (УАЗ) и минимум 3 автобуса для перевозки людей. При этом колонну сопровождало ГАИ РБ.

Движение колонны ЧВК "Вагнер". Источник: "Милитарный"

"Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревню Цель", — подытожил "Беларускі Гаюн".

Напомним, 16 июля, на границе Российской Федерации и Беларусь подняли флаг РФ и ЧВК "Вагнер". Флаг был поднят возле КПП около деревни Дубовичка, через которую двигалась колонна наемников.