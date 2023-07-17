РФ будет вынуждена покинуть часть Украины, если Крымский мост сильно поврежден, — майор СБУ

По словам Виктора Ягуна, около 30% обеспечения для российских оккупантов в Украине идет через Крым, а это значит, что они будут вынуждены оперативно принимать решения об уходе из Херсонской и Запорожской областей.

Если Крымский мост будет или полностью разрушен или частично поврежден, тогда российские оккупанты будут покинуть ряд оккупированных территорий Украины. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала Freedom 17 июля.

По его словам, при таком сценарии вероятность быстрого освобождения Херсонской и Запорожской областей значительно вырастет, ведь противник использует это направление для пополнения резервов и боеприпасов.

"Сейчас обеспечение 30% всей группировки, которая находится на Украине, идет через Крым, из тех 30%, это 90% через мост идет. Обеспечить постоянное обеспечение группировки, которая находится в Крыму, а также южные группировки — Запорожской и Херсонской областей, с помощью плавсредств — невозможно", — говорится в сообщении.

После этого около полутора миллиона человек могут остаться также без продовольственного обеспечения, так как альтернативные пути для россиян закрыты — мост в Чонгаре фактически разрушен, а побережье под полным огневым контролем.

"Если так произойдет им надо проявлять" добрую волю" и, по крайней мере, уходить с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. Это станет вопросом номер один для противника", — продолжил Виктор Ягун.

Кроме того, это станет большим ударом по имиджу и стратегии РФ.

Напомним, 17 июля в СБУ официально прокомментировали удар по Крымскому мосту. В ведомстве отметили, что нормы международного права позволяют перерезать логистические пути врага в оккупированном Крыму.