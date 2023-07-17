Враг отправляет резервы в Бахмут, но инициатива за нами, — спикер ВСУ (видео)

Силы обороны Украины действуют максимально осмотрительно и пытаются сохранить личный состав во время наступления в Донецкой области.

Россия отправляет резервы в Бахмут и пытается не потерять город, но инициатива за Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил Сергей Череватый, представитель Восточной группировки ВСУ в эфире телемарафона.

Силы обороны действуют максимально осмотрительно и пытаются сохранить личный состав. В лобовые атаки наши войска не идут, ведь берегут силы.

"Это подарок для врага", — отметил Череватый.

Россияне регулярно перебрасывают резервы в районе Бахмута. Несмотря на это, захватчикам не удается изменить ситуацию, поскольку украинские силы обороны прочно держат инициативу уже несколько недель подряд.

"Мы ежедневно освобождаем сотню метров, а еженедельно — километры", — отметил он.

Спикер добавил, что враг 451 раз обстрелял ствольной и реактивной артиллерией позиции ВСУ. Также россияне активно используют авиацию.

Также украинские войска уничтожили три танка войск РФ, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30. Кроме того, был ликвидирован полевой склад с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс.

Напомним, 12 июля в ВСУ сообщили об успехе на 2 направлениях в районе Бахмута. На Бахмутском направлении Силы обороны наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. На направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка Силы украинские войска имели определенный успех.

Также бойцы 28 бригады ВСУ 17 июля продвигаются под вражеским огнем в районе Бахмута. Украинские войска применяют стрелковое оружие и гранатометы, наступая под прикрытием бронетехники.