"В связи с ЧП на Крымском мосту": Пушилин заявил об отмене комендантского часа на Донбассе

По словам лидера т.н. "ДНР", комендантский час отменяется для того, чтобы ускорить прохождение КПП. Похожий "документ" подписал и глава оккупационной администрации Херсонщины.

Глава боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил об отмене комендантского часа на оккупированных территориях для оперативного следования проезжающих. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

"С главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на связи: обсудили взаимодействие в организации движения по сухопутному коридору, проходящему по ДНР", — пишет он.

Как стало известно из заявления пропагандиста, вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе.

По словам Пушилина, он поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров.

"Всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой Народной Республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования. Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены", — добавил он.

Также Пушилин заявил, что в связи с сегодняшним "ЧП на Крымском мосту" он подписал указ "О комендантском часе на территории Херсонской области".

Жителям оккупированных территорий предложили альтернативный маршрут для выезда.

Маршрут для выезда с оккупированных территорий

Также с подобным заявлением выступил и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

"В целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории Республики Крым в Ростовскую область отменили действие комендантского часа, до соответствующего моего указа, на маршрутах движения: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь; Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь, — пишет он.

Сальдо подписал указ

Взрывы на Крымском мосту: подробности

Напомним, 17 июля посреди ночи на Крымском мосту прозвучали громкие взрывы, в связи с чем экстренно пришлось перекрыть движение. В результате атаки погибло двое людей — супружеская пара из Белгородской области. Вместе с ними была 14-летняя дочь, которая получила травму голову.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) после этого заявили об открытии уголовного дела по статье "Теракт" и обвинили в этом украинскую сторону.