Многокилометровые пробки: на автотрассах в Крым стоят очереди из сотен машин (видео)

РосСМИ показали видео колонны автомобилей, которые застряли между Крымом и Мелитополем. При этом утверждают, что причина пробок — не взрыв на Крымском мосту, а "ремонт на дороге".

На оккупированной части Крымского полуострова образовались многокилометровые пробки на автодорогах. В пробках стоят сотни грузовиков и легковых автомобилей, которые направляются либо в направлении полуострова, либо в направлении Мелитополя. О ситуации рассказало агентство "РИА Новости".

РосСМИ опубликовало видео с места событий — с дороги, которая соединяет оккупированный Крым и Мелитополь. В течение 20 секунд и 200 метров пути оператор снимает затор, в котором стоит около 22 автомобилей — 6 грузовых и 16 легковых.

Пробка на дороге между Мелитополем и Джанкоем

В заметке указано, что пробки имеют длину от 4 до 6 км, — по оценкам корреспондента агентства. При этом указывается, что пробки есть "на отдельных участках", а их причина — "ремонт трассы".

Если учесть, что длина грузовика в среднем 14 м, легковушки — около 5 м, а расстояние между авто — около 1 м, то на участке дороги в 6 км стоит около 660 машин.

В заметке росСМИ не указано, где именно записано видео.

На Google maps также можно увидеть точки, где скопились авто. В частности, можно выделить три критических участка: возле села Воинка, между Новоалексеевкой и Муравейником.

Путь из Джанкоя в Мелитополь — после взрыва на Крымском мосту

Отметим, главы оккупационных администраций Херсонской и Донецкой областей сообщили о ряде мер, которые должны ускорить движение автотранспорта из Крыма в Россию через сухопутный коридор на юге Украины. В частности, указано, отменен комендантский час и ряд проверок на КПП.

Напоминаем, около 3-х часов ночи на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого поврежден перегон для автотранспорта. По одной из версий, опубликованной росСМИ, атаку могли осуществить надводные дроны.

Впрочем, на берегу Красноградского края обнаружили обломки беспилотника неизвестного происхождения. Российский военкор Коц предположил, что это мог быть БПЛА, причастный к взрыву на мосту.

Тем временем СБУ опубликовало официальное заявление относительно инцидента на мосту. Представитель службы Арте Дихтяренко объяснил, что все детали атаки будут известны после победы, а пока привел слова главы СБУ Василия Малюка: Крымский мост — законная цель для Сил обороны, поскольку является транспортной артерией для российской армии.