Батальон специального назначения "Дикое поле" эффектно уничтожил танк оккупантов (видео)

Российский танк получил значительные повреждения в результате точных выстрелов украинских защитников.

Отдельный батальон специального назначения "Дикое Поле" ликвидировал российский танк. Видео работы опубликовали 17 июля в Facebook подразделения.

В ролике можно увидеть, что танк испытывает точные попадания. В результате тяжелая бронетехника получила значительные повреждения. Локацию, где произошло событие, защитники не указали.

Отдельный батальон специального назначения "Дикое Поле"

Подразделение создано 1 июня 2022 года на базе батальона, основу которого составляли ветераны армейского спецназа, добровольческих подразделений и силовых структур. Сначала это были ветераны российско-украинской войны, которые защищали Киев и Киевскую область.

В 2022 году Отдельный батальон специального назначения "Дикое Поле" участвовал в успешных операциях на Херсонщине. Также осенью бойцы освобождали Слобожанщину от российских оккупантов.

Название подразделение получило знаковое, ведь Дикое Поле считалось родиной казачества, так называли в Средние века причерноморские и приазовские украинские степи. Подавляющее большинство военнослужащих батальона родились и выросли на территории средневекового Дикого Поля.

Напомним, 17 июля в районе Бахмута Силы обороны применили дрон-камикадзе и уничтожили Т-90М "Прорыв". Тяжелую бронетехнику ликвидировали южнее Клещеевки, где сейчас вблизи населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

Также 15 июля украинские бойцы нанесли несколько артиллерийских ударов по танку. Т-80БВ преодолевал расстояние в два километра, после чего пытался спрятаться в кустах.