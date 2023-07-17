Спустя полсуток: Путин собирает совещание из-за взрыва на Крымскому мосту

По данным росСМИ, российский диктатор поручил "организовать работу по движению транспорта на крымском направлении" и "обеспечить помощь людям", которые находятся в пути.

В понедельник вечером, 17 июля, президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное ситуации на Крымском мосту после атаки, произошедшей почти полсуток назад. В рамках этого совещания он выслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о проделанной работе по восстановлению моста и текущих организационных мерах.Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Путин поручил вице-премьеру Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. На данный момент по поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион", — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после того, как Владимир Путин ознакомится с ситуацией на месте, он будет ожидать до 19:00 доклада от Воздушно-космических сил (ВКС). Запланировано также проведение совещания по ВКС, в рамках которого Марат Хуснуллин уже с места событий представит отчет о текущей ситуации.

Песков отметил, что ранее Путин уже выслушал доклады от Хуснуллина, главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и руководителя Крыма Сергея Аксенова относительно последствий атаки на Крымский мост.

После нее российский диктатор поручил "организовать работу по движению транспорта на крымском направлении" и "обеспечить помощь людям", которые находятся в пути.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля: что известно

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели громкие взрывы, в связи с чем движение ограничено. В результате этого 2 человека погибли — супружеская пара, а их 14-летнюю дочь медики экстренно госпитализировали в ближайшую больницу с черепно-мозговой травмой.

В оперативном командовании "Юг" считают, что это могла быть одной из провокаций РФ, которая связана с решением о пролонгации зерновой сделки. Впоследствии Россия объявила, что не будет участвовать в ее реализации.

Напомним, 17 июля спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Крымский мост мог взорвать дрон из РФ. Опоры конструкции повреждены со стороны Кубани, где расположен город Приморско-Ахтарск — именно оттуда россияне запускают иранские БПЛА Shahed.