Арест Суровикина: генерала "Армагеддона" лишили полномочий, но его судьба не решена, — ГУР

По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, Украину устраивают перестановки в российском военном командовании. Они негативно отразятся на боеспособности ВС РФ и на боевом духе оккупантов.

Генерал ВС РФ Сергей Суровикин, которого также называют "Армагеддоном", лишен своих полномочий. Он находится на территории РФ, но его судьба еще не решена. Об этом 17 июля заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов во время телемарафона.

По его словам, перестановки в военном командовании РФ играют на руку Украине, так как в долгосрочной перспективе негативно влияют на боеспособность российских войск и боевой дух оккупантов. Однако актуальную ситуацию на фронте они не поменяют.

"Нам не нужно быстрого обвала какого-то ждать", — отметил Юсов.

Он также заявил, что чем большими будут успехи на фронте у Сил обороны Украины, тем сильнее будут разгораться внутренние конфликты в России. Но сейчас украинское командование делает все, чтобы ВСУ продвигались вперед, независимо от того, что происходит внутри страны-агрессора.

Напомним, что 15 июля СМИ сообщали, что Суровикина задержали в день мятежа ЧВК "Вагнер", семья несколько дней не знала, где он. По информации журналистских источников, решение относительно дальнейшей судьбы генерала Сергея Суровикина до сих пор не утверждено из-за постоянной аппаратной борьбы. Путин пока еще не определился, как быть со своим бывшим военачальником.

Также СМИ сообщали, что Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер". Он получил личный жетон под номером М-3744. Также почетными "вагнеровцами" могут быть другие 30 высокопоставленных военных и чиновников РФ.

Журналисты писали, что Суровикина держат в некоем "одном месте", но не в тюрьме. При этом следователи относятся к нему с осторожностью, чтобы не спровоцировать лояльных ему военных.