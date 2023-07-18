Плацдарм у Антоновского моста: командование ВС РФ осознает уязвимость флангов на юге, — разведка

На южных рубежах ВС РФ ввели ограничение на боеприпасы. Таким образом россияне пытаются сохранить возможность наносить ответные артиллерийские удары.

Военное командование РФ обеспокоено ситуацией под Херсоном, так как ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Вероятно, оккупанты опасаются за безопасность своего юго-западного фланга. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

В очередном отчете британская разведка оценила ситуацию на украинском фронте. Сообщается, что на различных участках противоборствующие стороны добились незначительных успехов. Российские войска совершали попытки продвинутся под Кременной в районе Серебрянского лесничества, а Силы обороны атаковали фланги под Бахмутом.

"Украина продолжает прилагать значительные усилия в районе Бахмута, удерживаемого российскими войсками. Здесь российские силы, вероятно, неустойчивы, но пока держатся, — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении противник пытался атаковать, но без особых успехов.

Со своей стороны украинские войска продолжают наступательные операции на двух направлениях, однако британская разведка сообщает, что бойцам Сил обороны вряд ли удастся прорвать основные оборонительные рубежи россиян.

Также было отмечено, что на южных участках фронта оккупанты испытывают проблемы с боеприпасами.

"На этом направлении Россия, скорее всего, ввела режим ограничения на снаряды для артиллерии, пытаясь сохранить важнейшие огневые возможности для ведения ответного огня", — отметили в Минобороны.

Напомним, по информации аналитиков Института изучения войны, российские войска активизировались на Сватовском направлении, где им удалось достичь тактических успехов. Таким образом оккупанты пытаются отвлечь внимание от неудач на флангах под Бахмутом.