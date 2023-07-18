РФ пытается атаками на Купянск отвлечь внимание от неудач в Бахмуте: аналитика ISW (карта)

По словам экспертов, ВСУ продолжают постепенное продвижение на многих участках фронта. Также удалось установить полный огневой контроль над населенным пунктом Клещиевка в Донецкой области.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается и наши войска достигают новых успехов в районе Бахмута, а также на границе Донецкой и Запорожской областей, но россияне избрали новую тактику. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 17 июля.

Луганская и Харьковская области: ситуация на фронте

Аналитики отмечают, что российские оккупанты вели активные наступательные действия на линии Купянск-Сватово и им удалось добиться тактических успехов на этом участке. Это подтвердила замминистра обороны Анна Маляр, отметив, что продвижение началось еще в конце прошлой недели с Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватово). Они пытаются перебросить ВСУ через реку Оскол.

Один из российских блогеров, как пишут аналитики, сообщает о продвижении на один-два километра на этом направлении.

В ISW ранее также отмечали, что российское командование стягивало в течении всего месяца к границе Харьковской и Луганской областей свои войска, чтобы воспользоваться сосредоточенностью Украины на другом фронте.

"Подразделения "Шторма-Z" в значительной степени неэффективны в совершении более чем небольших тактических прорывов, а начало российских наступательных операций на этом фронте вряд ли захватит значительную территорию из-за состава сил и мощи россиян группировки в этой области", — говорится в сообщении.

Также 17 июля российские войска пытались атаковать позиции ВСУ недалеко от Кременной, но в Генштабе сразу отметили, что это было безуспешно. Горячие бои продолжаются регулярно.

Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов Фото: ISW

Донецкая область: ситуация на фронте

Вокруг Бахмута постоянно точатся горячие бои, но и здесь российским военным не удалось добиться никаких успехов, которые можно было бы подтвердить. В украинском Генштабе писали, что ВС РФ пытались провести наземные атаки, но они оказались неудачными. Речь идет о следующих направлениях: вблизи Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (8 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

К слову, по версии одного из российских "военкоров", ближе к городу также стягиваются резервы, чтобы восстановить позиции, которые уже были утрачены.

Также тяжелые бои продолжаются под Клещиевкой, куда не так давно прибыли чеченские войска Рамзана Кадырова и они мешают ВСУ в продвижении.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала о продвижении в не установленных местах на юге Бахмута.

При этом, командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос" в одном из своих интервью утверждал, что украинские войска захватили опорный пункт к северу от Клещиевки и установили огонь над населенным пунктом и сейчас ВСУ пытаются вернуть контроль над Яковлевкой, что перекроет линии связи на Соледар.

ВС РФ продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе отмечали, что это ничем для них не закончилось.

Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов Фото: ISW Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов Фото: ISW

Херсонская и Запорожская области: ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины продолжили продвижение в районе Донецко-Запорожской административной границы и добились успехов вокруг окрестностей Старомайорского, однако ВС РФ не покидают попыток вернуть утраченные позиции.

Сейчас контроль над селом по прежнему у россиян, однако один из "военкоров" РФ отмечает, что в окрестностях продолжаются бои.

Также контрнаступление длится на Бердянском направлении, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки, Старомайорского и Новодаровки, о чем писала Анна Маляр.

В районе Приютного россияне вероятнее всего вернули утраченные позиции.

К слову, темп боевых действий на этом участке фронта сократился и украинские войска все чаще действуют небольшими диверсионно-разведывательными группами.

Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов Фото: ISW Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов Фото: ISW

Напомним, 17 июля сообщалось, что в Минобороны объяснили активизацию ВС РФ на Купянском направлении. Анна Маляр отмечает, что в такой способ российские оккупанты пытаются отвлечь украинских военных от других участков фронта. Они так делают постоянно, чтобы перебросить туда часть сил.