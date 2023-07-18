Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

РФ пытается атаками на Купянск отвлечь внимание от неудач в Бахмуте: аналитика ISW (карта)

Контрнаступление ВСУ, ситуация на фронте, война РФ против Украины, атаки противника, успехи ВСУ, украинские защитники
Фото: Генштаб ВСУ | Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов

По словам экспертов, ВСУ продолжают постепенное продвижение на многих участках фронта. Также удалось установить полный огневой контроль над населенным пунктом Клещиевка в Донецкой области.

Related video

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается и наши войска достигают новых успехов в районе Бахмута, а также на границе Донецкой и Запорожской областей, но россияне избрали новую тактику. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 17 июля.

Луганская и Харьковская области: ситуация на фронте

Аналитики отмечают, что российские оккупанты вели активные наступательные действия на линии Купянск-Сватово и им удалось добиться тактических успехов на этом участке. Это подтвердила замминистра обороны Анна Маляр, отметив, что продвижение началось еще в конце прошлой недели с Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватово). Они пытаются перебросить ВСУ через реку Оскол.

Один из российских блогеров, как пишут аналитики, сообщает о продвижении на один-два километра на этом направлении.

В ISW ранее также отмечали, что российское командование стягивало в течении всего месяца к границе Харьковской и Луганской областей свои войска, чтобы воспользоваться сосредоточенностью Украины на другом фронте.

"Подразделения "Шторма-Z" в значительной степени неэффективны в совершении более чем небольших тактических прорывов, а начало российских наступательных операций на этом фронте вряд ли захватит значительную территорию из-за состава сил и мощи россиян группировки в этой области", — говорится в сообщении.

Также 17 июля российские войска пытались атаковать позиции ВСУ недалеко от Кременной, но в Генштабе сразу отметили, что это было безуспешно. Горячие бои продолжаются регулярно.

Контрнаступление ВСУ, ситуация на фронте, война РФ против Украины, атаки противника, успехи ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов
Фото: ISW

Донецкая область: ситуация на фронте

Вокруг Бахмута постоянно точатся горячие бои, но и здесь российским военным не удалось добиться никаких успехов, которые можно было бы подтвердить. В украинском Генштабе писали, что ВС РФ пытались провести наземные атаки, но они оказались неудачными. Речь идет о следующих направлениях: вблизи Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (8 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

К слову, по версии одного из российских "военкоров", ближе к городу также стягиваются резервы, чтобы восстановить позиции, которые уже были утрачены.

Также тяжелые бои продолжаются под Клещиевкой, куда не так давно прибыли чеченские войска Рамзана Кадырова и они мешают ВСУ в продвижении.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала о продвижении в не установленных местах на юге Бахмута.

При этом, командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос" в одном из своих интервью утверждал, что украинские войска захватили опорный пункт к северу от Клещиевки и установили огонь над населенным пунктом и сейчас ВСУ пытаются вернуть контроль над Яковлевкой, что перекроет линии связи на Соледар.

ВС РФ продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе отмечали, что это ничем для них не закончилось.

Контрнаступление ВСУ, ситуация на фронте, война РФ против Украины, атаки противника, успехи ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов
Фото: ISW
Контрнаступление ВСУ, ситуация на фронте, война РФ против Украины, атаки противника, успехи ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов
Фото: ISW

Херсонская и Запорожская области: ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины продолжили продвижение в районе Донецко-Запорожской административной границы и добились успехов вокруг окрестностей Старомайорского, однако ВС РФ не покидают попыток вернуть утраченные позиции.

Сейчас контроль над селом по прежнему у россиян, однако один из "военкоров" РФ отмечает, что в окрестностях продолжаются бои.

Также контрнаступление длится на Бердянском направлении, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки, Старомайорского и Новодаровки, о чем писала Анна Маляр.

В районе Приютного россияне вероятнее всего вернули утраченные позиции.

К слову, темп боевых действий на этом участке фронта сократился и украинские войска все чаще действуют небольшими диверсионно-разведывательными группами.

Контрнаступление ВСУ, ситуация на фронте, война РФ против Украины, атаки противника, успехи ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов
Фото: ISW
Контрнаступление ВСУ, ситуация на фронте, война РФ против Украины, атаки противника, успехи ВСУ, украинские защитники Fullscreen
Украинские военные продолжают контрнаступление и достигают новых успехов
Фото: ISW

Напомним, 17 июля сообщалось, что в Минобороны объяснили активизацию ВС РФ на Купянском направлении. Анна Маляр отмечает, что в такой способ российские оккупанты пытаются отвлечь украинских военных от других участков фронта. Они так делают постоянно, чтобы перебросить туда часть сил.