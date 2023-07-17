Отвлекают ВСУ: в Минобороны объяснили активизацию ВС РФ на Купянском направлении (карта)

По словам Анны Маляр, каждый раз, когда ВСУ перехватывают инициативу, оккупанты пытаются атаковать на одном из 3 направлений, чтобы заставить Украину перебросить туда часть сил.

Related video

Российские войска отвлекают внимание ВСУ попытками начинать активные боевые действия на других направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале.

Оккупанты наступают на востоке Украины с января 2023 года. Активные боевые действия происходят на 4 направлениях:

Авдеевский;

Марьинский;

Лиманский;

Бахмутский.

Однако в зависимости от оперативной обстановки, время от времени враг активизируется еще на 3 дополнительных: Шахтерский, Купянский и Сватовский. По словам Анны Маляр, так происходит каждый раз, когда Силы обороны перехватывают инициативу и начинают продвигаться вперед. Оккупанты таким образом пытаются отвлечь украинские резервы.

Российские войска активизировались на Лимано-Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

"Собственно, сейчас то же самое происходит. Россияне запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении. Потому что оно, хоть и постепенное, но ежедневное и почти все господствующие высоты вокруг города мы заняли", — добавляет Маляр.

Поэтому ситуацию заместитель министра назвала предсказуемой. Активизация оккупантов на Купянском направлении происходит уже не впервые, но безуспешно. Украинские военные продолжают оборону.

Также Маляр добавила, что после поражения РФ под Киевом, задача врага изменилась — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 17 июля в ВСУ заявили, что оккупанты сосредоточили 100-тысячное войско на Лимано-Купянском направлении для попыток атаковать ВСУ. Такую же информацию подтвердил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, оккупанты хотят продвигаться вглубь украинской территории.