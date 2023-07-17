Почти как в Афганистане: ВСУ озвучили количество войск РФ на Лимано-Купянском направлении (видео)

По словам представителя ВСУ Сергея Череватого, оккупанты пытаются продемонстрировать возможность наступать хоть где-то после перехвата Украиной инициативы под Бахмутом.

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Российская армия сосредоточила более 900 танков и 100 тысяч военных на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

На Лимано-Купянском направлении российские войска сконцентрировали лучшие мотопехотные подразделения, территориальные войска, частные военные компании, штурмовые отряды "Z", а также резервы. По словам Череватого, количество оккупационных сил всего на 20 тысяч меньше, чем на пике советских войск в Афганистане.

Оккупанты сосредоточили более:

100 000 человек личного состава;

900 танков;

555 артиллерийских систем;

370 РСЗО.

По словам спикера, цель врага — продемонстрировать способность вести наступательные действия после того, как ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом.

Вместе с тем украинские защитники не дают врагу прорвать оборону. Военные акцентируют внимание на сохранении жизни личного состава.

РФ сконцентрировала 100-тысячное войско на Купянско-Лиманском направлении Фото: скриншот

Напомним, 17 июля командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что российские войска перешли в наступление на Купянском направлении, чтобы разгромить ВСУ.

Также 17 июля эксперты заявили, что украинская артиллерия завоевывает преимущество над российской. Артиллерия ВС РФ методично выбивается.