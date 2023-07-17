Майже як в Афганістані: ЗСУ озвучили кількість військ РФ на Лимано-Куп'янському напрямі (відео)

За словами речника ЗСУ Сергія Череватого, окупанти намагаються продемонструвати можливість наступати бодай десь після перехоплення Україною ініціативи під Бахмутом.

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Російська армія зосередила понад 900 танків і 100 тисяч військових на Лимано-Купʼянському напрямі. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

На Лимано-Купʼянському напрямі російські війська сконцентрували найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська, приватні військові компанії, штурмові загони "Z", а також резерви. За словами Череватого, кількість окупаційних сил лише на 20 тисяч менше, ніж на піку радянських військ в Афганістані.

Окупанти зосередили понад:

100 000 особового складу;

900 танків;

555 артилерійських систем;

370 РСЗВ.

За словами речника, мета ворога — продемонструвати здатність вести наступальні дії після того, як ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом.

Разом із тим українські оборонці не дають ворогу прорвати оборону. Військові акцентують увагу на збережені життя особового складу.

РФ сконцентрувала 100-тисячне військо на Купʼянсько-Лиманському напрямі Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 липня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські війська перейшли в наступ на Купʼянському напрямку, щоб розгромити ЗСУ.

Також 17 липня експерти заявили, що українська артилерія завойовує перевагу над російською. Артилерія ЗС РФ методично вибивається.