Українська артилерія завойовує перевагу в контрбатарейній боротьбі, — експерти (відео)

У мережі дедалі частіше з'являються кадри ураження бійцями ЗСУ артилерійських розрахунків противника, в результаті виявлення і точного нанесення ударів високоточною зброєю.

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У той час як українські війська намагаються прорвати російські оборонні рубежі, артилеристи "грають у довгу" за майбутню артилерійську перевагу. Для досягнення переваги в цьому аспекті українські артилеристи ведуть контрбатарейну боротьбу, поступово захоплюючи перевагу. Про це 15 липня розповів військовий оглядач порталу War Zone Стетсон Пейн.

На думку експерта, українські артилеристи володіють сучасними засобами виявлення та координації вогню, тоді як противник не має контрбатарейних радіолокаційних систем для точного виявлення наступаючих українських військ.

"Російські свідчення про перебіг бойових дій, схоже, підтверджують зростаючу перевагу української артилерії в деяких аспектах", — зазначив Пейн, посилаючись на слова командира батальйону "Восток" ЗС РФ Олександра Ходаковського, який сказав, що російська артилерія не може ні придушити українські розрахунки, ні конкурувати з ними за дальністю стрільби.

Зокрема, перевага досягається шляхом застосування ЗСУ західної далекобійної артилерії у зв'язці з боєприпасами великої дальності GMLRS. Артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, що були передані Україні, також є цінною зброєю для швидкого і точного ураження батарей противника. Крім того, українські захисники мають контрбатарейні радари надані США.

Співвідношення втрат ЗСУ і ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Джерело: Twitter

Зростаючу перевагу української артилерії підтвердив опальний російський генерал Іван Попов, якого усунули з посади за критику міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За його словами, російські війська не мають контрбатарейних вогневих можливостей.

Ефективно використовуючи безпілотники бійці Сил оборони досягли точності за принципом "один постріл — одне ураження", наголосив експерт. І хоча точні удари по російській артилерії не призводять до негайного територіального виграшу, вони впливають на перебіг війни, яка в деяких аспектах перетворилася на війну на виснаження.

"Українські сухопутні війська можуть краще використовувати слабкі місця в російських лініях, коли у Москви ослаблений артилерійський потенціал для ефективного реагування і придушення. З урахуванням того, що на Україну з американських запасів надійшли 155-мм касетні боєприпаси, ця артилерійська нерівність буде тільки збільшуватися", — пояснив експерт.

Однак наскільки вирішальною виявиться зростаюча перевага артилерії України в цих аспектах, зазначив Пейн, покаже час.

Зазначимо, що в мережі часто спливають кадри ефективної бойової роботи українських захисників, які вистежують і знищують артилерійські розрахунки ворога.

Російська САУ 2С5 "Гіацинт" під ударом української артилерії

Знищення російської системи РЛС 1Л219 "Зоопарк"

Аналогічну думку висловив військовий аналітик Юліан Репке. Нагадаємо, 15 липня він зазначив, що російська армія більше не переважає ЗСУ в далекобійній артилерії на Запорізькому фронті. Тепер лише постає питання, як довго зможуть окупаційні війська витримувати натиск української артилерії.