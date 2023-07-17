Украинская артиллерия завоевывает преимущество в контрбатарейной борьбе, — эксперты (видео)

В сети все чаще появляются кадры поражения бойцами ВСУ артиллерийских расчетов противника, в результате обнаружения и точного нанесения ударов высокоточным оружием.

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В то время как украинские войска пытаются прорвать российские оборонительные рубежи, артиллеристы "играют в долгую" за будущее артиллерийское превосходство. Для достижения преимущества в этом аспекте украинские артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, постепенно захватывая преимущество. Об этом 15 июля рассказал военный обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн.

По мнению эксперта украинские артиллеристы обладают современными средствами обнаружения и координации огня, в то время как противник не имеет контрбатарейных радиолокационных систем для точного обнаружения наступающих украинских войск.

"Российские свидетельства о ходе боевых действий, похоже, подтверждают растущее преимущество украинской артиллерии в некоторых аспектах", — отметил Пейн ссылаясь на слова командира батальона "Восток" ВС РФ Александра Ходаковского, который сказал, что российская артиллерия не может ни подавить украинские орудия, ни конкурировать с ними по дальности стрельбы.

В частности, преимущество достигается за счет применения ВСУ западной дальнобойной артиллерии в связке с боеприпасами большой дальности GMLRS. Артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, которые были переданы Украине, также являются ценным оружием для быстрого и точного поражения батарей противника. Кроме того украинские защитники имеют контрбатарейные радары предоставленные США.

Соотношение потерь ВСУ и ВС РФ на Запорожском направлении. Источник: Twitter

Нарастающее преимущество украинской артиллерии подтвердил опальный российский генерал Иван Попов, который был смещен с должности за критику министра обороны РФ Сергея Шойгу. По его словам российские войска не имеют контрбатарейных огневых возможностей.

Эффективно используя беспилотники бойцы Сил обороны достигли точности по принципу "один выстрел — одно поражение", подчеркнул эксперт. И хотя точные удары по российской артиллерии не приводят к немедленному территориальному выигрышу, они влияют на ход войны, которая в некоторых аспектах превратилась в войну на истощение.

"Украинские сухопутные войска могут лучше использовать слабые места в российских линиях, когда у Москвы ослаблен артиллерийский потенциал для эффективного реагирования и подавления. С учетом того, что на Украину из американских запасов поступили 155-мм кассетные боеприпасы, это артиллерийское неравенство будет только увеличиваться", — пояснил эксперт.

Однако насколько решающим окажется растущее преимущество артиллерии Украины в этих аспектах, отметил Пейн покажет время.

Отметим, что в сети часто всплывают кадры эффективной боевой работы украинских защитников, которые выслеживают и уничтожают артиллерийские расчеты врага.

Российская САУ 2С5 "Гиацинт" под ударом украинской артиллерии

Уничтожение российской системы РЛС 1Л219 "Зоопарк"

Аналогичное мнение высказал военный аналитик Юлиан Репке. Напомним, 15 июля он отметил, что российская армия больше не превосходит ВСУ в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте. Теперь лишь встает вопрос, как долго смогут оккупационные войска выдерживать натиск украинской артиллерии.