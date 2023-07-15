Артиллерия РФ больше не превосходит украинскую: аналитик о результатах работы ВСУ на Запорожье

По мнению Юлиана Репке, российская ПВО не способна противостоять высокоточной артиллерии НАТО, которой располагают ВСУ на юге страны.

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Военный аналитик Юлиан Репке полагает, что российская армия больше не превосходит ВСУ в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте. К такому выводу эксперт пришел после просмотра видео, на котором ракета РСЗО HIMARS уничтожает российскую дальнобойную пушку "Гиацинт-Б" калибра 152 мм. Об этом сообщает Bild.

Репке отмечает, что подобные ролики с уничтожением российской артиллерии появляются все чаще, что свидетельствует о слабости российской ПВО против высокоточной артиллерии НАТО калибра 155 мм и управляемой реактивной артиллерии (HIMARS, M-270, Mars-II).

"Остается вопрос, как долго Россия сможет выдерживать смертоносную точность украинских атак", – отмечает эксперт.

Репке также напоминает, что отстраненный ранее от должности командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отмечал слабые места российской артиллерии. Военный докладывал начальству об отсутствии контрбатарейной борьбы у ВС РФ, артиллерийской разведки, а также массовой гибели бойцов в результате атаки ВСУ.

Эксперт не исключает, что генерал-майор мог преувеличить масштаб трагедии, однако тот факт, что российская дальняя артиллерия слабеет, отрицать невозможно. Репке также отметил, что по сравнению с прошлым летом ВСУ удалось нарастить количество снарядов, благодаря чему ВСУ уничтожает мощные дальнобойные орудия России на Запорожском фронте.

"Их осталось, вероятно, несколько десятков, но и их судьба, похоже, предрешена" — резюмирует Репке.

Напомним, 13 июля стало известно об отстранении командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Военный докладывал начальству о проблемах российской армии, что предположительно стало причиной его отстранения. Речь шла об отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артразведки, а также значительных потерях бойцов в результате ударов артиллерии ВСУ.

Также 15 июля в Министерстве внутренних дел показали, как бойцы Национальной гвардии Украины штурмуют позиции российских оккупационных войск в Запорожской области.