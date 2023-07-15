Впритык к врагу: в МВД показали видео штурма позиций россиян на Запорожье от первого лица

Как сообщили в ведомстве, бойцы Нацгвардии успешно выполнили боевую задачу и отошли к укрепленным позициям под прикрытием БТР.

Related video

В Министерстве внутренних дел показали, как бойцы Национальной гвардии Украины штурмуют позиции российских оккупационных войск в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства 15 июля.

Как отметили в МВД, украинские бойцы во время штурма приблизились почти впритык к врагу. На видео бойцы ведут плотный огонь по противнику, после чего отходят под прикрытием бронетранспортера (БТР).

"Так выглядит продвижение и тяжелая ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории", — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что украинские защитники успешно выполнили боевую задачу и отошли к укрепленным позициям.

Напомним, 15 июля стало известно, что в районе населенного пункта Новомихайловка Запорожской области украинские военные поразили колонну вражеской техники из гаубиц и грузовиков.

Ранее, 14 июля, спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВС РФ начали вводить резервы.