Впритул до ворога: у МВС показали відео штурму позицій росіян на Запоріжжі від першої особи

Як повідомили у відомстві, бійці Нацгвардії успішно виконали бойове завдання й відійшли до укріплених позицій під прикриттям БТР.

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У Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці Національної гвардії України штурмують позиції російських окупаційних військ у Запорізькій області. Відповідне відео опублікувала пресслужба відомства 15 липня.

Як зазначили в МВС, українські бійці під час штурму наблизилися майже впритул до ворога. На відео бійці ведуть щільний вогонь по противнику, після чого відходять під прикриттям бронетранспортера (БТР).

"Так виглядає просування і важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території", — йдеться в повідомленні МВС.

Зазначається, що українські захисники успішно виконали бойове завдання і відійшли до укріплених позицій.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що в районі населеного пункту Новомихайлівка Запорізької області українські військові вразили колону ворожої техніки з гаубиць та вантажівок.

Раніше, 14 липня, спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що на Мелітопольському і Бердянському напрямках ЗС РФ почали вводити резерви.