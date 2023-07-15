Ракети GMLRS влучили в ціль: ЗСУ знищили колону гаубиць і вантажівок морпіхів РФ (фото)
Окупанти їхали біля Новомихайлівки Запорізької області. Внаслідок атаки по колоні гаубиць Д-30 і вантажівок із боєкомплектом загинули морпіхи-дагестанці.
Українські військові вразили колону ворожої техніки, яка складалася з гаубиць і вантажівок. Наслідки ударів показав нардеп від "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.
За його даними, у ціль влучили ракети GMLRS у районі населеного пункту Новомихайлівка Запорізької області. Техніка належала підрозділам Каспійської морської піхоти ЗС РФ.
Наслідки потрапляння ракет для окупантів дуже плачевні, зауважив Мисягін.
На кадрах видно спалені дві гаубиці та дві вантажівки. На землі присутні снаряди та фрагменти тіл російських загарбників.
Український Telegram-канал "In Factum" уточнює, що колона військової техніки переважно складалася з гаубиць Д-30 і вантажівок із боєкомплектом і особовим складом.
Автор відео говорить про загиблих каспійських морпіхів дагестанців. Ймовірно, йдеться про 177-й полк морської піхоти з міста Каспійськ, ідеться в повідомленні.
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