"Хотят разгромить ВСУ": на Купянском направлении ВС РФ перешли в наступление, — Сирский

По словам генерала, на Бахмутском направлении Россия перебрасывает дополнительные силы. На Купянском же враг хочет продолжить наступление в глубину боевых порядков украинских войск.

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17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оперативная обстановка на Восточном направлении остается сложной, сообщает Military Media Center.

По словам Сырского, на Бахмутское направление враг активно перебрасывает дополнительные силы и средства. На этом участке фронта основу армии РФ составляют части воздушно-десантных войск.

На Купянском направлении противник перешел в наступление, россияне поставили перед собой цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину боевых порядков.

"В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов", — сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Генерал встретился с военнослужащими в каждой из бригад. С командирами были приняты необходимые решения по стабилизации обстановки на Лиманском направлении, продолжение наступательных действий и удержание инициативы на стороне ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский Фото: Министерство обороны Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский Фото: Министерство обороны Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский Фото: Министерство обороны Украины

Командующий Александр Сырский вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий.

Напомним, 17 июля в Минобороны поделились деталями контрнаступления. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские оккупанты продолжают поиск слабых мест в украинской обороне, но в результате сами вынуждены отступать с занятых позиций.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что ВСУ заняли часть села Старомайорское в Донецкой области. Это крайне не понравилось российским оккупантам и они предприняли попытку новой атаки для возвращения прежних позиций, но не имели успеха.