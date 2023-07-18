РФ намагається атаками на Куп'янськ відвернути увагу від невдач у Бахмуті: аналітика ISW (карта)

За словами експертів, ЗСУ продовжують поступове просування на багатьох ділянках фронту. Також вдалося встановити повний вогневий контроль над населеним пунктом Кліщіївка в Донецькій області.

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Контрнаступ Збройних сил України триває і наші війська досягають нових успіхів у районі Бахмута, а також на кордоні Донецької та Запорізької областей, але росіяни обрали нову тактику. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 17 липня.

Луганська та Харківська області: ситуація на фронті

Аналітики зазначають, що російські окупанти вели активні наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове і їм вдалося досягти тактичних успіхів на цій ділянці. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зазначивши, що просування розпочалося ще наприкінці минулого тижня з Масютівки (13 км на північний схід від Куп'янська) і Новоселівського (14 км на північний захід від Сватове). Вони намагаються перекинути ЗСУ через річку Оскіл.

Один із російських блогерів, як пишуть аналітики, повідомляє про просування на один-два кілометри на цьому напрямку.

У ISW раніше також зазначали, що російське командування стягувало протягом усього місяця до кордону Харківської та Луганської областей свої війська, щоб скористатися зосередженістю України на іншому фронті.

"Підрозділи "Шторму-Z" значною мірою неефективні у скоєнні більш ніж невеликих тактичних проривів, а початок російських наступальних операцій на цьому фронті навряд чи захопить значну територію через склад сил і міць російського угруповання в цій області", — ідеться в повідомленні.

Також 17 липня російські війська намагалися атакувати позиції ЗСУ неподалік Кремінної, але в Генштабі одразу зазначили, що це було безуспішно. Гарячі бої тривають регулярно.

Українські військові продовжують контрнаступ і досягають нових успіхів Фото: ISW

Донецька область: ситуація на фронті

Навколо Бахмута постійно точаться гарячі бої, але й тут російським військовим не вдалося домогтися жодних успіхів, які можна було б підтвердити. В українському Генштабі писали, що ЗС РФ намагалися провести наземні атаки, але вони виявилися невдалими. Ідеться про такі напрямки: поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) і Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

До речі, за версією одного з російських "військкорів", ближче до міста також стягуються резерви, щоб відновити позиції, які вже були втрачені.

Також важкі бої тривають під Кліщіївкою, куди не так давно прибули чеченські війська Рамзана Кадирова, і вони заважають ЗСУ в просуванні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла про просування у невстановлених місцях на півдні Бахмута.

Водночас командир ПВК "Вагнер" із позивним "Лотос" в одному зі своїх інтерв'ю стверджував, що українські війська захопили опорний пункт на північ від Кліщіївки і встановили вогонь над населеним пунктом, і зараз ЗСУ намагаються повернути контроль над Яковлівкою, що перекриє лінії зв'язку на Соледар.

ЗС РФ продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі зазначали, що це нічим для них не закінчилося.

Українські військові продовжують контрнаступ і досягають нових успіхів Фото: ISW Українські військові продовжують контрнаступ і досягають нових успіхів Фото: ISW

Херсонська та Запорізька області: ситуація на фронті

Збройні сили України продовжили просування в районі Донецько-Запорізького адміністративного кордону і домоглися успіхів навколо околиць Старомайорського, проте ЗС РФ не полишають спроб повернути втрачені позиції.

Наразі контроль над селом, як і раніше, у росіян, проте один із "військкорів" РФ зазначає, що в околицях тривають бої.

Також контрнаступ триває на Бердянському напрямку, зокрема на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки, Старомайорського та Новодарівки, про що писала Анна Маляр.

У районі Приютного росіяни найімовірніше повернули втрачені позиції.

До слова, темп бойових дій на цій ділянці фронту скоротився, і українські війська все частіше діють невеликими диверсійно-розвідувальними групами.

Українські військові продовжують контрнаступ і досягають нових успіхів Фото: ISW Українські військові продовжують контрнаступ і досягають нових успіхів Фото: ISW

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що в Міноборони пояснили активізацію ЗС РФ на Куп'янському напрямку. Анна Маляр зазначає, що в такий спосіб російські окупанти намагаються відволікти українських військових від інших ділянок фронту. Вони так роблять постійно, щоб перекинути туди частину сил.