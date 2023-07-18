"Обеспечить массовку": студентов под Запорожьем отправили "помогать" людям в пробке в Крым

После взрыва на Крымском мосту образовались многокилометровые пробки, которые "власти" решили использовать в свою выгоду. В подполье отметили, что молодежь вынуждена делать видимость "волонтерских движений".

Российские оккупанты начали сгонять молодежь из временно оккупированных территорий Запорожской области на помощь автомобилистам, которые застряли в пробке после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По информации украинского подполья, в первую очередь речь идет о тех гражданах, которые обучаются в местных "образовательных заведениях". Они должны будут помочь гражданам, которые застряли в автомобильной пробке на трассе в Крым.

"Все это представляется как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения по типу "молодая гвардия" и другие оккупационные образования, к которым оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги", — говорится в сообщении.

В подполье отмечают, что это типичный сценарий российской власти — делать видимость волонтерских движений, устраивать фальшивые выборы и проводить другие процессы, которые якобы направлены на помощь людям.

"В самой же России никакого гражданского общества не существует, а все "волонтеры" финансирует Кремль и отвечает за массовку", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали людей на оккупированных территориях игнорировать подобные мероприятия российских оккупантов, иначе в такой способ можно погубить свою жизнь.

Напомним, 18 июля сообщалось, что российские оккупанты возобновили движение по Крымскому мосту, о чем сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, была проработана схема, благодаря которой открыта одна полоса направления для легковых автомобилей.