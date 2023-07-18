Не для всех: российские оккупанты возобновили движение по Крымском мосту (видео)

По данным вице-премьера России Марата Хуснуллина, была разработана специальная схема организации дорожного движения по мосту, что позволило открыть одну полосу направления для легковых машин.

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В России заявляют, что в ночь на 18 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Об этом стало известно из сообщения вице-премьера России Марата Хуснуллина в Telegram.

Пост Марата Хуснуллина

"Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение", — сообщил он.

Также Хуснуллин отметил, что была разработана специальная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, по его словам, пролет дополнительно испытали.

"Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено. Спасибо Росавтодору, дорожникам, строителям и всем, кто сейчас работает над обеспечением движения за хорошую работу в самые кратчайшие сроки!", — добавил он.

Что известно о повреждениях Крымского моста

17 июля росСМИ написали о том, что ВСУ пытались разрушить дронами две части Крымского моста. По версии медиа, один из них не справился с задачей, так как его мощности не хватило, чтобы разрушить пролеты, по которым проходит дорога для автомобилей. А второй дрон-камикадзе, направляющийся к железнодорожным путям, взорвался в воздухе и не нанес Керченскому мосту никаких повреждений.

Главы оккупационных администраций приняли свои решения в связи со взрывом на Крымском мосту, который произошел утром 17 июля 2023 года. В результате взрыва повреждены два перегона моста, поэтому стало невозможным движение автомобилей с Крымского полуострова в Краснодарский край РФ.

Напоминаем, росСМИ предполагают, что атаку на Крымский мост могли осуществить с помощью морских дронов, созданных на основе модернизированных квадроциклов. При этом утверждают, что обломки квадроцикла обнаружены возле 145-й опоры моста.