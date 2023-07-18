"Действуем осторожно": ВСУ продвигаются в районе Бахмута на сотни метров ежедневно (видео)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, тактика украинских защитников направлена на то, чтобы выбить российских оккупантов из позиций и при этом понести минимальные потери.

Украинские военные продолжают контрнаступление на всех участках фронта. Одни из самых горячих боев проходят в районе Бахмута Донецкой области. Подробностям поделился спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый во время брифинга в Military Media Center 18 июля.

По его словам, продвижение украинских войск проходит так, чтобы нести максимальные потери и для этого используется специальная тактика.

"Мы действуем очень осторожно, используя маневр, охват врага. Используем весь спектр тактического новаторства, чтобы постепенно с наименьшими потерями продвигаться, вытеснять врага", — говорится в сообщении.

Украинские военные осуществляют огневой контроль над территорией и делают все для того, чтобы улучшить свои позиции и тем самым сделать в разы хуже положение противника. Ему наносятся максимальные потери.

Силы обороны атакуют российских оккупантов на Бахмутском фланге — северном и южном.

"Там ежедневно имеем движение, которое учитывается сотнями метров. Если говорить о неделях — километрами. Возможно, еще не десятки километров, но мы действуем очень осторожно, учитывая, что у нас по сути паритет с врагом. Нет большого преимущества над ним", — подытожил Сергей Череватый.

Напомним, 18 июля в ВСУ рассказали о ситуации на восточном фронте. Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления Валерий Шершень отметил, что у украинских военных существенное преимущество в битве за населенный пункт Старомайорское Донецкой области.