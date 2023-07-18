По информации журналистов, в период с сентября прошлого года детские лагери посетило более 2 тысяч детей, но уже к осени их число может значительно вырасти.

Российские оккупанты начали вывозить украинских детей в Беларусь, где им начинают "промывать мозги" о том, что на самом деле президент РФ Владимир Путин делает бравое дело. Об этом пишет издание The Telegraph 17 июля.

Начиная с сентября прошлого года Российская Федерация занялась депортацией украинских детей. Вместо своей территории, Кремль вывозил их в лагеря Беларуси, где для них устраивали своеобразные концерты.

Все доказательства вины Александра Лукашенко и Владимира Путина и всех, кто с ними связан, уже были поданы в Международный уголовный суд. В белорусской оппозиционной группе "Национальное антикризисное управление" отметили, что именно Александр Лукашенко может оказаться основным виновников, ведь он "непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов".

С сентября прошлого года по июль 2023 зафиксировано, что РФ вывезла в Беларусь не менее 2150 детей старше 6 лет, а ближе к осени их количество может вырасти до 3000.

Размещают их в Минской области в санатории "Острошицкий городок", центре "Зубренок" и лагере "Дубрава", а также в лагере "Золотые пески" в Гомельской области.

В таких заведениях не просто якобы занимаются оздоровлением детей, но и принудительно "перевоспитывают". Все так, как было в аналогичных лагерях на территории Российской Федерации, где за непослушание детей могли избивать и заставляли проходить военную подготовку.

Кроме того, на опубликованных кадрах из санатория "Дубрава" можно увидеть, что перед украинскими детьми выступили певицы Груздевы, которые также попытались поменять мышление людей.

"Желаю, чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, господи прости меня, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал и взял контроль над всей Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля сообщалось, что Кремль обманом пытается вручить паспорт РФ жителям Донбасса. Сначала их вывозят на территорию России и обещают "золотые горы", а после этого бросают, если они отказываются получить новое гражданство.