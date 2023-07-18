"Передавайте им привет": Путин "почтил" память умерших российских солдат

Губернатор Иркутской области рассказал о погибших "смелых российских солдатах", которые "спасали людей" в Мариуполе. Президент РФ, судя по его словам, не оценил героизма оккупантов.

На встрече между президентом России Владимиром Путиным и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым произошло заявление, которое вызвало неоднозначные реакции. В ходе беседы губернатор поделился информацией о награждении некоторых лиц, которые участвовали в военных действиях на Украине и были признаны оккупантами. В ответ на это, президент попросил передать им привет. Об этом свидетельствует стенограмма разговора диктатора с чиновником, опубликованная в пресс-службе Кремля.

Стенограмма разговора

Губернатор представил информацию о награждении 192 человек из его области, которые, по его словам, являются участниками военных действий на Украине и были признаны оккупантами. Государственные награды, включая ордена и медали, были вручены этим лицам. Кроме того, губернатор упомянул историю о захватчике, который якобы жертвовал своей жизнью, закрыв гранатой, чтобы спасти своих сослуживцев во время оккупации Мариуполя в марте прошлого года.

Также чиновник добавил, что такие военные преступники навсегда остаются в памяти россиян.

В ответ на эти утверждения губернатора, президент России Владимир Путин высказался коротко и попросил передать привет ликвидированным российским оккупантам на Украине.

"Привет им всем передавайте", – выдал главный военный преступник России.

Напомним, что российский президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и распорядился, чтобы пострадавшим была оказана помощь. По его словам российское Минобороны готовит соответствующие предложения.