"Не подлежит восстановлению": Путин отреагировал взрыв на Крымском мосту (видео)

Глава Кремля поручил российским силовикам разобраться. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, часть пролета в сторону Керчи разрушена полностью — ее придется демонтировать.

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Российский президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и распорядился, чтобы пострадавшим была оказана помощь. По его словам российское Минобороны готовит соответствующие предложения. Об этом сообщает "РИА Новости".

Путин также упомянул о погибших и серьезно поврежденном дорожном полотне, из-за чего автомобильное движение пришлось остановить.

"Я поручил ФСБ и другим силовым ведомствам разобраться в случившемся, — заявил глава Кремля, добавив, что ожидает конкретных предложений по обеспечению безопасности, поскольку это уже второй подобный случай на Крымском мосту.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин после взрыва на Крымском мосту сегодня, 17 июля, заявил, что часть пролета в сторону Керчи разрушена полностью, поэтому ее придется демонтировать.

"Осмотрел все вместе с проектировщиками, со строителями — вижу, что она не подлежит восстановлению. Вторая часть опоры пролета сместилась на 70-80 см от своего положения, но сейчас есть технические возможности укрепить", — отметил Хуснуллин.

По его словам, работы уже ведутся. Движение по Крымскому мосту планируют запустить вначале в реверсивном режиме по одной полосе. Он отметил, что опоры не повреждены, хотя ожидались худшие последствия.

Сообщается, что к полночи планируется запустить первые грузовые тестовые автомобили, а движение легкового транспорта хотят возобновить с часу ночи 17 июля.

Напомним, что пресс-служба Минобороны Украины высмеяла Россию после взрыва на Крымском мосту. В ведомстве отметили, что количество туристических направлений сокращается.

Также сообщается, что прошло полдня после взрыва на Крымском мосту и только тогда Владимир Путин решил созвать совещание. По сведениям росСМИ, глава государства-террориста отдал распоряжение "организовать работу по движению транспорта на крымском направлении" и помочь пострадавшим.