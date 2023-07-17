Туризма будет меньше: Минобороны Украины высмеяло РФ после взрыва на Крымском мосту

В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что число туристических направлений для россиян этим летом сокращается с тревожной регулярностью. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, незаконные конструкции РФ для доставки инструментов массовых убийств долго не простоят.

Related video

После взрывов на Крымском мосту 17 июля пресс-служба Министерства обороны Украины, судя по всему, решила потроллить российские власти. Пост опубликован в Twitter украинского оборонного ведомства.

"Количество потенциальных "домашних" туристических направлений для россиян этим летом сокращается. С тревожной регулярностью", — говорится в публикации.

Реакция Минобороны Украины на взрывы в Крыму

Крым стал популярным местом отдыха для российского народонаселения, хотя полуостров и был военным путем отобран у Украины.

Атака на Крымский мост: реакция ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк после сообщений о взрывах на Крымском мосту заявил, что любые незаконные конструкции, использующиеся для доставки российских инструментов массовых убийств недолговечны. И неважно, по каким причинам эти конструкции рушатся.

Михаил Подоляк — после происшествия на Крымском мосту

Напомним, что после происшествия на Крымском мосту на автотрассах, ведущих из Крыма, выстроились многокилометровые очереди из сотен автомобилей. Российские СМИ показали видео колонны автомобилей, застрявших между Крымом и Мелитополем. Вместе с тем российские журналисты объяснили причину пробок "ремонтом на дороге".

Также сообщалось, что после взрыва на Крымском мосту у Путина уже не осталось рычагов для контроля информационного нарратива. По словам британского военного аналитика Шона Белла, информация об инциденте на Крымском мосту взрывной волной разлетелась среди жителей РФ. Кремлю сложно скрыть военные просчеты.