"Нужно показать мощь русскую": Игнат рассказал об угрозе обстрела из-за Крымского моста

По словам спикера Воздушных сил, спецслужбы пытаются узнать больше информации, планирует ли противник вновь атаковать Украину. В этот раз они захотят доказать собственному народу, что все идет по плану.

Российские оккупанты могут "отомстить" Украине после взрывов, которые прозвучали на Крымском мосту, этот сценарий нельзя исключать с повестки. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в "Медиацентре Украина — Укринформ" 18 июля.

По его словам, противник снова попробует "показать свою силу" и назовет это "ответом" за события, которые произошли в Крыму днем ранее.

"У меня информации нет, информацию могут иметь наши спецслужбы, которые этим занимаются. Можно лишь предполагать, что "духовные скрепы" России (сработают – ред). Им нужно что-то собственному народу доказать, показать ту самую "мощь русскую". Они традиционно могут это сделать, как они это всегда делают", — говорится в сообщении.

Отдельно Юрий Игнат затронул тему вражеских беспилотников, которые практически ежедневно атакуют мирные города Украины. Больше всего их фиксируют на территории Херсонской области, по руслу реки Днепр.

Беспилотная авиация российских оккупантов работает практически по всей линии разграничения и количество запущенных воздушных целей исчисляется десятками.

"10, 15, иногда 20 беспилотников одновременно в зоне видимости наших радиолокационных систем. Таким образом, противник проводит воздушную разведку и на юге, больше всего их в Херсонской области работает всегда, в русле реки Днепр", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля на территории Крымского полуострова, рядом с мостом прозвучали мощные взрывы, в результате которых были заметны серьезные повреждения.