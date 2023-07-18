Ордер на арест Лукашенко: депутаты Европарламента опубликовали новые требования к МУС

Парламентарии призывают Международный уголовный суд привлечь к ответственности политика за пособничество его режима в агрессивной войне РФ против Украины.

Депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест Александра Лукашенко. Об этом сообщают в пресс-службе ЕП со ссылкой на опубликованный доклад комитета по иностранным делам об отношениях ЕС и Беларуси.

"Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко", — говорится в заявлении.

Новый доклад об отношениях ЕС и Беларуси депутаты приняли 18 июля. 49 парламентариев проголосовали за, трое — против, двое воздержались.

Политики уверены, что руководство Беларуси несет ответственность за военные преступления на территории Украины, в том числе за участие режима Лукашенко в незаконном перемещении детей. По этой причине парламентарии призывают институты и государства-члены ЕС принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы "сделать возможным уголовное преследование политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид".

Также в докладе депутаты выражают опасения по поводу подчинения Беларуси РФ. Парламентарии обеспокоены тем, что Лукашенко превращает страну де-факто в государство-сателлит, где размещается тактическое ядерное оружие под командованием России.

Кроме того, недавнее прибытие боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь, по мнению депутатов Европарламента, создает новые потенциальные риски безопасности для Украины, а также ЕС в целом. Парламентарии призывают ужесточить санкций против Минска и сожалеют, что некоторые страны ЕС лоббируют отмену ограничений в отношении белорусских производителей калийных удобрений, включая "Беларуськалий", который является одним из основных источников дохода режима Лукашенко.

Фокус писал 17 июля, что на территории Беларуси находится примерно 500-700 наемников ЧВК "Вагнер". Такую информацию озвучили в ГУР Минобороны Украины. Часть наемников находится там, чтобы "нервировать" Польшу и страны Балтии, НАТО и Европейский союз.