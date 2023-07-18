"500-700 боевиков": в ГУР рассказали, сколько "вагнеровцев" в Беларуси и что они там делают (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, "вагнеровцы", которые находятся в Республике Беларусь, чаще инструктируют белорусских военных. В будущем они, возможно, будут обучать и россиян.

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На данный момент на территории Беларуси находится примерно 500-700 наемников ЧВК "Вагнер". Об этом 17 июля заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, часть наемников находится там лишь для того, чтобы "нервировать" Польшу и страны Балтии, НАТО и Европейский союз. Также часть из них будут инструкторами. Они будут готовить белорусскую армию, а позже, возможно, и обучать новые подразделения мобилизованных россиян.

"На данный момент, несмотря на сообщения об уже идущих и уходящих колоннах, речь идет о сотнях людей – 500-700 боевиках", – сказал Юсов.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и белорусский политик Александр Лукашенко договорились о том, чтобы "вагнеровцы" находились в РБ.

Также Юсов отметил, что наемники не представляют угрозы для Евросоюза или НАТО. В Беларуси они практически разоружены. Более того, в разоруженном состоянии они покидают Украину.

По словам Юсова, ГУР Минобороны Украины следит за ситуацией с ЧВК "Вагнер". Прибытие наемников в Беларусь не влияет на уровень безопасности на северных границах Украины.

Андрей Юсов о "вагнеровцах" в Беларуси

Также сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" закрыли лагерь в Краснодарском крае РФ. По словам "вагнеровских" командиров, они сворачивают лагерь и перебираются в другой учебный центр, адрес которого не указывается.

Кроме того, в сети появились снимки базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Десятки единиц техники были замечены на военной базе в Осиповичах после того, как большая колонна техники "вагнеровцев" прошла по территории Беларуси 15 июля.