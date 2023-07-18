"Захватывает дух": десантники зафиксировали работу ударного вертолета Ми-24 (видео)

Зафиксировала эффектную работу ударного украинского вертолета Воздушных сил ВСУ спасательная парашютно-десантная группа.

Экипаж ударного вертолета Ми-24 продемонстрировал высокий уровень профессионализма, осуществляя маневр. Об этом в пресс-службе в Facеbook сообщила 12 отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

В заметке указано, что зафиксировали работу вертолета спасательная парашютно-десантная группа. На видео украинский вертолет осуществляет несколько выстрелов.

"Это лучше смотреть с оригинальным звуком, захватывает дух!" — отметили защитники.

Участие Ми-24 в войнах и вооруженных конфликтах в мире

Вертолет Ми-24 разработали в Советском Союзе. Его основная задача — поддержка пехоты во время боевых действий. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие не только с пехотными подразделениями и бронетанковыми частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века.

Этот вертолет оказался одним из символов Войны в Афганистане. Именно благодаря вертолетам этой модели широко применялись во время различных войн и вооруженных конфликтов, в частности Нагорном Карабахе, во время боевых действий на Балканах, в частности в Македонии. Ми-24 — первый в СССР вертолет, созданный специалистами именно для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск.

С началом масштабного российского вторжения Украина применяет соответствующие вертолеты для борьбы с российскими оккупантами на разных направлениях. До активной фазы боевых действий украинские вертолеты Ми-24 участвовали в миротворческих миссиях в Африке, в частности на территории Либерии и Демократической Республике Конго.

Напомним, 9 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша тайно отдала Украине 10 советских вертолетов. По информации американских журналистов, факт передачи этих вооружений не был представлен публично. В The Wall Street Journal отметили, что ВСУ используют самолеты и вертолеты очень осторожно во время контрнаступления, чтобы избежать потерь техники.