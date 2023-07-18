Приехал помочь клиенту: в ТЦК Чернигова удерживали адвоката против его воли

В рамках оказания человеку правовой поддержки, адвокат посетил ТЦК, где его отказались отпускать, не объяснив причины, а также вручили повестку.

В Черниговском территориальном центре комплектования удерживали адвоката, который прибыл, чтобы оказать правовую помощь клиенту. Об этом говорится на официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Сообщается, что адвокат приехал в ТЦК, чтобы подать документы. По прибытию его задержали, не объяснив причины, а также вручили повестку. В течение некоторого времени мужчину удерживали против его воли, после чего привели к главе центра и заперли дверь.

"Я Вас никуда не отпускаю", — сказал руководитель ТЦК адвокату.

После соответствующего обращения в Комитете НААУ по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности признали, что в ТЦК имело место нарушение ст. 19, 28, 29 Конституции Украины.

В статьях говорится, что никто не может быть вынужден делать то, что не предусмотрено законодательством, каждый имеет право на уважение его достоинства, а также на свободу и личную неприкосновенность.

Комитет также направил письма руководству Офиса Генерального прокурора, Государственного бюро расследований и Министра обороны Украины. В ДБР сообщили, что в настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, что адвокат Роман Симутин рассказал, может ли принять суд в качестве доказательства видео с регистратора сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), которые они в последнее время начали использовать во время вручения повесток.

Еще мы писали о том, что делать, если вам выдали повестку и удерживают в ТЦК и СП. Юристы советуют ничего не подписывать и никуда не идти, однако подчеркивают, что задержать человека можно только по решению суда.