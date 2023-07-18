Запчасти для оружия и авиации: ЕС объявит новые санкции против Беларуси на следующей неделе, — СМИ

По словам журналиста, европейские чиновники все же не отменили санкции против белорусских калийных удобрений.

Журналист Рикард Джозвяк сообщил, когда можно ожидать новых санкций ЕС против Беларуси. По его словам, это произойдет на следующей неделе. Об этом медийщик, который работает в агентстве "Радио Свобода Европа", написал в Twitter.

Джозвяк не назвал источники, на которые опирается, делая свое заявление относительно действий ЕС. При этом подчеркнул, что сохранится запрет на торговлю белорусскими калийными удобрениями.

В следующем посте журналист уточнил, на что именно наложат новые санкции — на составляющие для оружия и компоненты для авиации.

Что касается калийных удобрений, то он отметил, что это победа четырех стран-партнеров Украины — Польши, Эстонии, Литвы, Латвии — именно они заставили европейцев не делать исключений для данной отрасли белорусской экономики.

При этом немецкое издание DW получило информацию от своих неназванных источников в Брюсселе. По словам источников дата введения санкций — 9 августа. Дата выбрана намеренно — именно тогда в Беларуси в 2020 году выбирали президента. После выборов начались протестные выступления, которые нынешний глава республики Александр Лукашенко жестоко подавил — людей сажали в тюрьмы и пытали.

Также источники DW заверили, что вскоре примут еще один пакет санкций — на этот раз санкции будут касаться поддержки, которую белорусская власть оказывает главе Кремля. Это будет уже седьмой пакет — предыдущие шесть ЕС принял ранее и долгое время продолжались дискуссии, на что же накладывать новые.

Напоминаем, на территории Беларуси расположены учебные лагеря мобилизованных россиян — именно в одном таком лагере под Витебском заметили инструкторов-"вагнеровцев".

Между тем наемники ЧВК "Вагнер" официально спустили флаг на базе в Краснодарском крае РФ и отбыли в новые места дислокации. Об этом они сняли специальное видео, в котором не назвали направление переезда.

Однако спутниковые фотографии, сделанные над территорией Беларуси, дают возможность предположить, что часть "вагнеровцев" перебралась в Осиповичи на юге Беларуси.

Другая же часть наемников, похоже, решила влиться в ВС РФ. Об этом свидетельствует видео Минобороны России: показали, как несколько тысяч пушек и сотни ящиков снарядов переходят от ЧВК на склады российских военных.