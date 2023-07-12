2 тысячи единиц: подразделения ЧВК "Вагнер" отдали Минобороны РФ всю имеющуюся технику (фото)

Пресс-служба оборонного ведомства перечислила все оружие и БК, которым владела ЧВК Пригожина. Некоторая техника ни разу не воевала, а БК считается тысячами тонн.

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали все оружие и боеприпасы, которые получили на время ведения боевых действий в Украине. В перечне — тысячи пушек и бронемашин, некоторые из них ни разу не приняли участие в бою. Информация обнародована в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении Минобороны РФ указано, что "вагнеровцы" передали 2 тыс. ед. бронемашин и пушек различных видов. Перечисляют, чем наемники планировали воевать в Украине:

танки Т-72Б, Т-80, Т-90;

РСЗО "Град" и "Ураган";

ЗРГК "Панцирь";

САУ 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт", 2С4 "Тюльпан";

гаубицы;

противотанковое оружие;

минометы;

бронированные тягачи;

БТР;

автомобили.

Ко всему этому — еще стрелковое оружие — 20 тыс. шт., боеприпасы — более 2,5 тыс. т.

Также российское оборонное ведомство отметило, что десятки единиц техники ни одного дня не использовались в бою.

В следующем посте публикуется видео, на котором видно, чем воевала Частная военная компания "Вагнер" экс-повара Путина Евгения Пригожина:

целая поляна пушек;

Пушки ЧВК "Вагнер" Фото: Скриншот

несколько десятков танков;

Танки ЧВК "Вагнер"

склад, заполненный БК;

Коробки со снарядами ЧВК "Вагнер"

коробки с нетронутым стрелковым оружием.

Ящики со стрелковым оружием ЧВК "Вагнер"

Отметим, после неудачного мятежа 24-25 июня 2023 года Евгений Пригожин согласился капитулировать на условиях, согласно которым часть "вагнеровцев" остается в РФ, а часть — перебирается в Беларусь.

Наемники, которые остались в РФ, должны заключить контракты с Минобороны России — они станут такими же солдатами, как остальные мобилизованные россияне.

Напоминаем, часть "вагнеровцев" появилась в Беларуси — это подтвердили мониторинговые партизанские каналы. При этом утверждалось, что их немного и они учат стрелять только мобилизованных солдат в специальных лагерях.

Позже белорусские чиновники заявили, что у них есть собственный вариант применения "вагнеровцев". В частности планируют, что они будут тренировать спецподразделения Беларуси.