2 тисячі одиниць: підрозділи ПВК "Вагнер" віддали Міноборони РФ всю наявну техніку (фото)

Пресслужба оборонного відомства перелічила всю зброю та БК, якою володіла ПВК Пригожина. Деяка техніка ні разу не воювала, а БК рахується тисячами тон.

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У Міністерстві оборони РФ повідомили, що підрозділи ПВК "Вагнер" передали усю зброю та боєприпаси, які отримали на час ведення бойових дій в Україні. У переліку — тисячі гармат та бронемашин, деякі з них ні разі не взяли участь у бою. Інформацію оприлюднено в офіційному Telegram-каналі відомства.

У повідомленні Міноборони РФ вказано, що "вагнерівці" передали 2 тис. од. бронемашин та гармат різних видів. Перелічують, чим найманці планували воювати в Україні:

танки Т-72Б, Т-80, Т-90;

РСЗВ "Град" та "Ураган";

ЗРГК "Панцир";

САУ 2С1 "Гвоздіка", 2С3 "Акація", 2С5 "Гіацинт", 2С4 "Тюльпан";

гаубиці;

протитанкова зброя;

міномети;

броньовані тягачі;

БТР;

автомобілі.

До всього цього — ще стрілецька зброя — 20 тис. шт., боєприпаси — понад 2,5 тис. т.

Також російське оборонне відомство зазначило, ще десятки одиниць техніки жодного дня не використовувались в бою.

У наступному дописі публікується відео, на якому видно, чим воювала Приватна військова компанія "Вагнер" екскухаря Путіна Євгена Пригожина:

ціла галявина гармат;

Гармати ПВК "Вагнер" Фото: Скриншот

кільканадцять танків;

Танки ПВК "Вагнер"

склад, заповнений БК;

Коробки зі снарядами ПВК "Вагнер"

коробки з недоторканою стрілецькою зброєю.

Ящики зі стрілецької зброєю ПВК "Вагнер"

Зазначимо, після невдалого заколоту 24-25 червня 2023 року Євген Пригожин погодився капітулювати на умовах, згідно з якими частина "вагнерівців" лишається у РФ, а частина — перебирається до Білорусі.

Найманці, які залишились у РФ, повинні укласти контракти з Міноборони Росії — вони стануть такими ж солдатами, як решта мобілізованих росіян.

Нагадуємо, частина "вагнерівців" з'явилась у Білорусі — це підтвердили моніторингові партизанські канали. При цьому стверджувалось, що їх небагато і вони навчають стріляти щойно мобілізованих солдатів у спеціальних таборах.

Пізніше білоруські чиновники заявили, що у них є власний варіант застосування "вагнерівці". Зокрема планують, що вони тренуватимуть спецпідрозділи Білорусі.