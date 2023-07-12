2 тисячі одиниць: підрозділи ПВК "Вагнер" віддали Міноборони РФ всю наявну техніку (фото)
Пресслужба оборонного відомства перелічила всю зброю та БК, якою володіла ПВК Пригожина. Деяка техніка ні разу не воювала, а БК рахується тисячами тон.
У Міністерстві оборони РФ повідомили, що підрозділи ПВК "Вагнер" передали усю зброю та боєприпаси, які отримали на час ведення бойових дій в Україні. У переліку — тисячі гармат та бронемашин, деякі з них ні разі не взяли участь у бою. Інформацію оприлюднено в офіційному Telegram-каналі відомства.
У повідомленні Міноборони РФ вказано, що "вагнерівці" передали 2 тис. од. бронемашин та гармат різних видів. Перелічують, чим найманці планували воювати в Україні:
- танки Т-72Б, Т-80, Т-90;
- РСЗВ "Град" та "Ураган";
- ЗРГК "Панцир";
- САУ 2С1 "Гвоздіка", 2С3 "Акація", 2С5 "Гіацинт", 2С4 "Тюльпан";
- гаубиці;
- протитанкова зброя;
- міномети;
- броньовані тягачі;
- БТР;
- автомобілі.
До всього цього — ще стрілецька зброя — 20 тис. шт., боєприпаси — понад 2,5 тис. т.
Також російське оборонне відомство зазначило, ще десятки одиниць техніки жодного дня не використовувались в бою.
У наступному дописі публікується відео, на якому видно, чим воювала Приватна військова компанія "Вагнер" екскухаря Путіна Євгена Пригожина:
- ціла галявина гармат;
- кільканадцять танків;
- склад, заповнений БК;
- коробки з недоторканою стрілецькою зброєю.
Зазначимо, після невдалого заколоту 24-25 червня 2023 року Євген Пригожин погодився капітулювати на умовах, згідно з якими частина "вагнерівців" лишається у РФ, а частина — перебирається до Білорусі.
Найманці, які залишились у РФ, повинні укласти контракти з Міноборони Росії — вони стануть такими ж солдатами, як решта мобілізованих росіян.
Нагадуємо, частина "вагнерівців" з'явилась у Білорусі — це підтвердили моніторингові партизанські канали. При цьому стверджувалось, що їх небагато і вони навчають стріляти щойно мобілізованих солдатів у спеціальних таборах.
Пізніше білоруські чиновники заявили, що у них є власний варіант застосування "вагнерівці". Зокрема планують, що вони тренуватимуть спецпідрозділи Білорусі.