"Жесткое решение мочить": Лукашенко рассказал о переговорах с Пригожиным (видео)

Белорусский политик заявил, что Евгений Пригожин покинул территорию России и что надеется на то, что "вагнеровцы" пополнят ряды белорусской армии.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как с ним связался президент России Владимир Путин во время бунта Евгения Пригожина, главы российской ЧВК "Вагнер". Видео выступления Лукашенко 27 июня опубликовал приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, утром 24 июня его поставили в известность, что президент России Владимир Путин хочет с ним поговорить. В ходе телефонного разговора российский президент подробно рассказал ему о событиях, которые разворачивались в то время в России.

"Я также понял: принято жестокое решение мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давайте, сказал я, поговорим с Пригожиным, с его командирами. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, это бесполезно", — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Путин заявил, что Пригожин отказывается отвечать на звонки и не желает идти на диалог. Лукашенко утверждает, что он сообщил о своем желании связаться с основателем ЧВК "Вагнер", в ответ на что Путин посоветовал обратиться в ФСБ.

"Я говорю: "Как с ним связаться? Дайте мне номер телефона". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. К середине дня мы установили целых три канала, по которым можно было разговаривать с Ростовом", — сказал Лукашенко.

Белорусский политик также заявил, что Пригожин уже пересек границу и прибыл из России в Беларусь. Кроме того, в Минске выразили намерение принять "вагнеровцев", обеспечив им гарантии безопасности.

"Да, действительно, он [Пригожин] сегодня находится в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите пожить у нас какое-то время, мы вам поможем. Конечно, за их ["вагнеровцев"] счет", — сказал Лукашенко.

Лукашенко также выразил желание включить наемников Пригожина в состав своей армии. Его позицию поддержал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Лукашенко рассчитывает, что командиры из ЧВК "Вагнер" будут делиться своим опытом и помогут повысить квалификацию белорусских вооруженных сил.

Также, самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он лично дал гарантии Пригожину о том, что российские силовики не будут открывать огонь по колоннам "вагнеровцев", если они остановятся и прекратят движение в сторону Москвы.

"Я сказал: Не начнут. Я гарантирую. Я лично беру это на себя", — вспомнил Лукашенко.

Путин готовился к обороне Москвы, — Лукашенко

По словам белорусского лидера, Владимир Путин готовился к обороне Москвы, аналогично временам Второй мировой войны.

"Москва заняла позиции обороны. Было собрано все возможное. Путин даже упомянул о курсантах, которые были вооружены, как в годы войны. Всех вооружили. И полицию тоже. В Кремле и около него были собраны тысячи военных. Большое количество, около десяти тысяч. Я торопился. До Москвы оставалось всего 200 километров. И я опасался, что если "вагнеровцы" столкнутся с ними на этой линии, то прольется кровь, и все будет кончено. Я сказал Пригожину: "Хорошо, Бортников занимается этим, тебе нужно связаться с ним". Он сказал: "Он не отвечает на звонки!" — рассказал Пригожин".

После этого Лукашенко якобы установил связь с директором ФСБ России Александром Бортниковым и попросил передать Пригожину, чтобы он ответил на звонок.

"Внутри него [Бортникова] все кипело. Но я сказал, что нужно ответить на звонок и сделать то, о чем мы договорились. Разговор состоялся, после чего "вагнеровская" колонна развернулась и отправилась в свои лагеря", — описал события Лукашенко.

Напомним, 26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором прокомментировал события военного мятежа. Глава Кремля обратился к "вагнеровцам" и предложил им подписать контракты с Минобороны России.

26 июня, сообщалось, что Евгений Пригожин впервые прокомментировал неудавшийся военный мятеж в России. Глава ЧВК "Вагнер" предоставил новые детали произошедшего инцидента и ответил на ранее неразрешенные вопросы.